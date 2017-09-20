Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
105324
ALTIN
146.596
DOLAR
3.4727
STERLİN
4.7284
EURO
4.1687
İpek Soylu ikinci turda veda etti
İpek Soylu ikinci turda veda...
Galatasaray'dan anlamlı iş birliği
Galatasaray'dan anlamlı iş birliği
Derbide ilk yarıya dikkat
Derbide ilk yarıya dikkat
Yasemin Can 'Parlayan Yıldız' ödülüne aday
Yasemin Can 'Parlayan Yıldız' ödülüne...
Cenk Tosun, Fenerbahçe karşısında ilk peşinde
Cenk Tosun, Fenerbahçe karşısında ilk...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Ermenistan'a uyarı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Dağlık Karabağ sorununun barış yoluyla çözülmesinden yana olduklarını ancak gerekirse Ermenistan'ın askeri provokasyonlarına ağır karşılık vereceklerini söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Ermenistan'a uyarı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Dağlık Karabağ sorununun barış yoluyla çözülmesinden yana olduklarını ancak gerekirse Ermenistan'ın askeri provokasyonlarına ağır karşılık vereceklerini söyledi.

20 Eylül 2017 Çarşamba 22:08
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Ermenistan'a uyarı

BAKÜ (AA) - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ sorununun barış yoluyla çözülmesinden yana olduklarını ancak gerekirse Ermenistan'ın askeri provokasyonlarına ağır karşılık vereceklerini söyledi.

Aliyev, New York'ta BM'nin 72. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki Dağlık Karabağ sorununa değinerek, tarihi Azerbaycan topraklarının Ermenistan'ın işgali altında olduğunu, bir milyondan fazla Azerbaycan vatandaşının işgal dolayısıyla mülteci durumuna düştüğünü belirtti.

Dağlık Karabağ ve işgal altındaki diğer bölgelerde Azerbaycanlılara karşı etnik temizlik yapıldığına işaret eden Aliyev, "Ermenistan, 26 Şubat 1992'de Hocalı kasabasında 613 vatandaşımızı katletti. Onların 106'sı kadın, 63'ü çocuktu. Bu katliamı yapanlardan biri de Ermenistan'ın şimdiki Cumhurbaşkanıdır." dedi.

Uluslararası kuruluşların ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) işgalin sonlandırılmasına ilişkin kararları bulunduğunu hatırlatan Aliyev, "Ermenistan bu kararları hiçe sayıyor. Bazen BMGK kararları birkaç günde uygulanıyor. Bizim durumumuzda ise 24 yıldır uygulanmıyor. Bu çifte standarttır ve kabul edilemez bir durumdur. Ermenistan'a uluslararası yaptırım uygulanmalıdır." ifadelerini kullandı.

Ermenistan ordusunun Nisan 2016'da 6 sivil Azerbaycan vatandaşını katlettiğini anımsatan Aliyev, şunları kaydetti:

"Bunun üzerine Azerbaycan ordusu karşı atağa geçerek işgal altındaki bölgelerden bazılarını kurtardı ve oralarda Azerbaycan bayrağı dalgalandırıldı. Ermenistan yönetimi bu dersi unutmamalıdır. Aksi halde bir sonraki provokasyonun yanıtı daha ağır olacaktır. Azerbaycan, sorunun barış yoluyla çözülmesinden yana fakat Ermenistan'ın askeri provokasyonu devam ederse Azerbaycan kendi halkını savunacak ve Ermenistan yine cezalandırılacaktır."

Muhabir: Ruslan Rehimov

Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham AliyevBM'nin 72. Genel KuruluDağlık Karabağ SorunuDünya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Katalonya'ya 'demokrasi ve yasallığa geri dönün' çağrısı
Katalonya'ya 'demokrasi ve yasallığa geri dönün' çağrısı
Macron, Arakan'da yaşananlar için 'soykırım' dedi
Macron, Arakan'da yaşananlar için 'soykırım' dedi
Emine Erdoğan, Melania Trump'ın yemek davetine katıldı
Emine Erdoğan, Melania Trump'ın yemek davetine katıldı
AB, BM'de reform istiyor
AB, BM'de reform istiyor
İstanbul'da eylül ayı sıcaklık rekoru kırıldı
İstanbul'da eylül ayı sıcaklık rekoru kırıldı
Abbas'tan 'Mücadeleden başka seçeneğimiz kalmaz' uyarısı
Abbas'tan 'Mücadeleden başka seçeneğimiz kalmaz' uyarısı
Mardin'de alt yapı için 250 milyon lira harcanacak
Mardin'de alt yapı için 250 milyon lira harcanacak
İspanya'daki Katalonya krizi sokaktaki gerginliği artırdı
İspanya'daki Katalonya krizi sokaktaki gerginliği artırdı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim