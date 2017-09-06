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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Memmedyarov: Myanmar'daki durum çok vahim

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Memmedyarov, "Myanmar'daki durum çok vahim. Bu meselenin halledilmesi için konuyu ortak takvimimize aldık çünkü yıllardır bu insanlar eziyet çekiyor." dedi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Memmedyarov: Myanmar'daki durum çok vahim

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Memmedyarov, "Myanmar'daki durum çok vahim. Bu meselenin halledilmesi için konuyu ortak takvimimize aldık çünkü yıllardır bu insanlar eziyet çekiyor." dedi.

06 Eylül 2017 Çarşamba 15:44
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Memmedyarov: Myanmar'daki durum çok vahim

BAKÜ (AA) - Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'nın ardından Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Gürcistan Dışişleri Bakanı Mikheil Janelidze ortak basın toplantısı düzenledi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Memmedyarov, üç ülke arasında imzalanan "2017-2019 Üçlü Sektörel İşbirliği Eylem Planı"nın kapsamlı bir anlaşma olduğunu söyledi.

Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan arasında hukuki yaptırım ve savunma konularında iş birliği olması dolayısıyla bu konuların imzalanan eylem planında yer almadığını belirten Memmedyarov, ekonomi, enerji, tarım ve çevrenin korunması ile su kaynakları, bilim ve teknoloji gibi birçok konunun eylem planında olduğunu ifade etti.

Memmedyarov, Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yönelik katliamlarla ilgili bir soru üzerine, "Myanmar'daki durum çok vahim. Bu meselenin halledilmesi için konuyu ortak takvimimize aldık çünkü yıllardır bu insanlar eziyet çekiyor. Bu konunun dikkatli şekilde takip edilmesi ve sorunun çözümü için destek olunması konularında mutabık kaldık." dedi.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Edward Nalbantyan ile Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında görüşüp görüşmeyeceğinin sorulması üzerine Memmedyarov, Nalbantyan ile bir görüşmenin planlandığını ancak kesin tarihin henüz belirlenmediğini kaydetti.

"Harika fırsatlar sunuyor"

Gürcistan Dışişleri Bakanı Janelidze de Türkiye ve Azerbaycan dışişleri bakanları ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Üçlü iş birliği ilişkilerimizdeki harika gelişmeleri görmek çok güzel. İş birliğimiz birçok alan ve sektörü kapsıyor. Aslında bu eşsiz bölgesel iş birliği mekanizması üçlü iş birliği ajandamızdaki geniş konuları ele almak için harika fırsatlar sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir: Tolga Özgenç, Zuhal Demirci, Uğur Çil, Ecenur Çolak

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