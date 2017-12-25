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Azerbaycanlı gelinin tekerlekli sandalye sevinci

Kırklareli'nde yatağa bağımlı eşine bakan Azerbaycan uyruklu Reyhan Koçer, AA'nın yaşam öyküsünü görüntülenmesinin ardından TSD Kırklareli Şubesi tarafından eşine akülü tekerlekli sandalye yardımında bulunulmasının mutluluğunu yaşıyor.

Azerbaycanlı gelinin tekerlekli sandalye sevinci

Kırklareli'nde yatağa bağımlı eşine bakan Azerbaycan uyruklu Reyhan Koçer, AA'nın yaşam öyküsünü görüntülenmesinin ardından TSD Kırklareli Şubesi tarafından eşine akülü tekerlekli sandalye yardımında bulunulmasının mutluluğunu yaşıyor.

25 Aralık 2017 Pazartesi 13:00
Azerbaycanlı gelinin tekerlekli sandalye sevinci

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yatağa bağımlı eşine 8 yıldır gözü gibi bakan ve yaşam öyküsü Anadolu Ajansı tarafından görüntülenen Azerbaycan uyruklu Reyhan Koçer, eşine akülü tekerlekli sandalye yardımında bulunulmasından büyük mutluluk duyuyor.

Kırklareli'nin İnece beldesinde 2007 yılında dünyaevine giren Reyhan İsyova ile Fethi Koçer çiftinin hayatı, evliliklerinden 2 yıl sonra Fethi Koçer'in felç geçirmesiyle değişti.

Hastalığı sonrası yatağa bağlı yaşayan Koçer'e şefkatle bakan eşi Reyhan Koçer'in merhameti takdir topluyor.

Yaşam öyküleri AA tarafından görüntülenmesinin ardından Fethi Koçer'e, Türkiye Sakatlar Derneği (TSD) Kırklareli Şubesi'nce akülü tekerlekli sandalye yardımında bulunuldu.

Şube Başkanı Ercan Dinkler, bir hayırseverden temin edilen akülü tekerlekli sandalyeyi Koçer ailesini evlerinde ziyaret ederek teslim etti.

Akülü tekerlekli sandalyeye kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Reyhan Koçer, eşini yatağından kaldırarak akülü tekerlekli sandalyeye bindirdi.

"Eşimden çok ben sevindim"

Reyhan Koçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akülü tekerlekli sandalyeyi gördüğünde çok sevindiğini söyledi.

Eşini çok sevdiğini belirten Koçer, eşinin akülü tekerlekli sandalye ile artık dışarıya çıkabileceğini ifade etti.

Seslerini duyuran AA ekibine teşekkür eden Koçer, "Allah herkesten razı olsun. Akülü tekerlekli sandalyeyi gördüğümde eşimden çok ben sevindim çünkü onun evden çıkamaması çok moralimizi bozuyordu. Şimdi artık rahat rahat evden çıkacak ve eşiyle-dostuyla kahvehanede çayını içebilecek. Buna sevile olan herkese minnettarız." diye konuştu.

Eşinin engelli kalmasına çok üzüldüğünü anlatan Koçer, eşini hiçbir zaman yalnız bırakmadığını dile getirdi.

Koçer, eşinin eli, kolu ve her şeyi olduğunu, tüm ihtiyaçlarını severek yerine getirdiğini anlatarak, "Eşim hastalığından bu yana 8,5 senedir dışarıya çıkamıyor. Artık akülü tekerlekli sandalyesiyle çıkabilecek. Buna vesile olanlar inanıyorum ki büyük bir sevap işledi." ifadelerini kullandı.

"Devletimden Allah razı olsun"

Fethi Koçer ise devletin her türlü sıkıntıları ile yakından ilgilendiğini belirtti.

Kendisine verilen akülü tekerlekli sandalyenin de artık eli, kolu kadar değerli olduğuna işaret eden Koçer, kendisini sevindirenlere teşekkür etti.

Artık dışarıya çıkabileceğini aktaran Koçer, "Devletimden Allah razı olsun. Sakatlar Derneği Kırklareli Şubesi de bana akülü tekerlekli sandalye yardımında bulundu. Çok memnunum. Yatacağım, kalkacağı dua edeceğim. Felç geçirdim, eşimde beni hiç bir zaman yalnız bırakmıyor." diye konuştu.

Şube Başkanı Ercan Dinkler de ailenin durumunu öğrendiğinde hemen çalışma yaptığını belirterek, Koçer'e bir hayırsever tarafından akülü tekerlekli sandalye temin ettiklerini bildirdi.

Koçer'in artık eve kapalı kalmayacağını dile getiren Dinkler, kendisinin de çok mutlu olduğunu sözlerine ekledi.

AA ekibi tarafından yaklaşık 20 gün önce yaşam öyküsü görüntülenen yabancı uyruklu gelin, hastalığı sonrası yatağa bağlı yaşayan eşine şefkatle bakmasıyla takdir kazanarak, adeta yüreklere dokunmuştu.

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Reyhan KoçerTekerlekliTürkiyeYaşam öyküsü
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