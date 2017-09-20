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'Azez'de savaşta doğmuş çocuklara Sınırsız Şenlik'

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesinde iç savaşta doğmuş ve çadır kentte yaşayan çocuklara yönelik ''Azez 2017 Sınırsız Şenlik'' programı yapıldı.

'Azez'de savaşta doğmuş çocuklara Sınırsız Şenlik'

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesinde iç savaşta doğmuş ve çadır kentte yaşayan çocuklara yönelik ''Azez 2017 Sınırsız Şenlik'' programı yapıldı.

20 Eylül 2017 Çarşamba 18:38
'Azez'de savaşta doğmuş çocuklara Sınırsız Şenlik'

AZEZ

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesinde iç savaşta doğmuş ve çadır kentte yaşayan çocuklara yönelik ''Azez 2017 Sınırsız Şenlik'' programı yapıldı.

İstanbul merkezli Uluslararası Mülteci Hakları Derneğinin (UMHD) Azez'deki Uluslararası Şam Üniversitesi kampüsünde düzenlediği şenliğe yaklaşık 500 çocuk katıldı.

Sanatçı Metin Şentürk, şenlikte çocuklar için konser verdi. Sunucu İkbal Gürpınar'ın da katıldığı şenlikte palyaçolar, akrobasi hareketleriyle çocukları eğlendirdi.

Gönüllerince eğlenen çocukların yüzlerine ay yıldız veya "devrim bayrağı" çizdirdikleri görüldü.

Şentürk ve şenliği düzenleyen UMHD yetkilileri ülkeye barışın gelmesi için güvercin uçurdular.

"Bu çocukların eğlenmeye de ihtiyaçları var"

UMHD Başkanı Uğur Yıldırım, AA muhabirine şenlikle ilgili şunları söyledi:

"Şenlikteki hedefimiz 8-14 yaşlarında Azez'deki kamplarda yaşayan çocukları eğlendirmekti. Savaşın başladığı günden bu yana Suriye'ye gerek gözlem gerek insani yardım amacıyla geldik. Burada çocukların A4 kağıdına dahi ihtiyaçlarını olduğunu gördük. Çocuklarla resim çizdiğimizde onların ne kadar mutlu olduğunu gördükten sonra burada barışı hiç yaşamamış, savaşın içinde doğmuş bu çocukların eğlenmeye de ihtiyaçları olduğu anladık."

Savaş uçağı yerine çocuk sesi

Şenliğin destekçilerinden İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Kurulu Üyesi Hüseyin Oruç da bölgede günlük gıda ve kıyafet yardımı yaptıklarını anımsattı.

Oruç, konuşma yaparken savaş uçakları yerine çocuk sesleri duymaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

"Çok eğlendik"

Şenliğe katılan 9 yaşındaki İman Cud, ''DEAŞ'tan kaçarak Azez bölgesindeki kampa yerleştik. Türkiye'nin yaptığı bu şenlikle çok eğlendik. Bu programı yapanlara ve Türkiye'ye teşekkür ediyorum.'' dedi.

8 yaşındaki Ayşe El Hasan da ''Ben Halep'tenim. İnşallah bundan sonra hep böyle şenlikler olur. Halep'i çok özledim, inşallah orada da olur.'' diye konuştu.

Kilis ilinin karşısındaki Azez, 2012'den bu yana askeri muhaliflerin kontrolünde bulunuyor.

Muhabir: Halit Süleyman

Anahtar Kelimeler:
AzezDünyaşenlik
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