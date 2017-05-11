Aziziye'de deprem, Erzurum Aziziye 5.0 ile sallandı

Aziziye akşam saat saat 2058 sıralarında meydana gelen depremle sarsıldı. Aziziye'ye bağlı Halilkaya köyü yakınlarındaki deprem büyük korku ve paniğe neden oldu. Deprem sonrası Aziziye başta olmak üzere çok sayıda yerleşim biriminden hasar konusunda bilgi alınmaya çalışılıyor.Erzurum'a bağlı Aziziye ilçesi Halilkaya köyü yakınlarında meydana gelen deprem geniş bir alanda hissedildi.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 21.08 sıralarında meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem yerin 12 KM derinliğinde oluştu.Petekkaya başta olmak üzere, Aziziye, Madenbucağı, Başçakmak, Çayköy, Yoncalık, gibi yerleşimbirimlerinde hissedilen depremin can ve mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.5.0 büyüklüğündeki depremin hemen ardından Aşağıcanören mevkiinde 2.7, Koşapınar 2.6 ile büyüklüğünde iki ayrı deprem daha kaydedildi.