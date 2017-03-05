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05 Mart 2017 Pazar 16:55

Babasına kızdı minibüsü yaktı

 Antalya'da Gökhan A. babası ile tartıştı.Tartışma sonucu minibüsü yaktı

Babasına kızdı minibüsü yaktı
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Babasına kızdı minibüsü yaktı
   Antalya'da Gökhan A. babası ile tartıştı.Tartışma sonucu minibüsü yaktı.Olay, sabah saatlerinde Kepez ilçesi Büyükşehir Belediyesi'ne ait Toptancı Hal Kompleksi'nde meydana geldi. Babası Dursun A.'yla tartışan Gökhan A. annesine, babasının minibüsünü yakacağını söyledikten sonra evden ayrıldı. Park halindeki 07 C 0905 plakalı minibüsün yanına giden Gökhan A., iddiaya göre aracı bagaj kısmından yaktı. Minibüsün yandığını görenler itfaiyeye haber verdi. Bir süre sonra gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Büyük bölümü yanan minibüs kullanılamaz hale geldi. Polisin "Sen mi yaktın?" sorusuna "Hayır" yanıtını veren Gökhan A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, başka bir araçla çalıştığı belirtilen baba Dursun A.'ya da haber verildi.
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Babasına Kızdı
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