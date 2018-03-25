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Babasının anısına binlerce fidan dikti

Elazığ'ın Keban ilçesinde vefat eden babasının anısına 7 yıl önce hatıra ormanı oluşturan banka müdürü Yüksel Çakmak, o günden bu yana 3 bin 400 fidanı toprakla buluşturdu.

Babasının anısına binlerce fidan dikti

Elazığ'ın Keban ilçesinde vefat eden babasının anısına 7 yıl önce hatıra ormanı oluşturan banka müdürü Yüksel Çakmak, o günden bu yana 3 bin 400 fidanı toprakla buluşturdu.

25 Mart 2018 Pazar 11:58
Babasının anısına binlerce fidan dikti

ELAZIĞ (AA) - İSMAİL ŞEN - Bir bankanın Arapgir şubesinde müdür olan Çakmak, 2011 yılında vefat eden babası için memurluk yaptığı dönemde Orman Bölge Müdürlüğünden aldığı izin doğrultusunda ilçedeki Seftil Dağı'nda diktiği fidanlarla bir hatıra ormanı oluşturdu.

O günden bu yana mesai saatleri dışında ve hafta sonları bulduğu her fırsatta yaz kış demeden her tür coğrafi koşulda ağaçlandırma çalışmalarına devam eden Çakmak, fidan dikimini sürdürüyor.

Yüksel Çakmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babası için oluşturduğu hatıra ormanına 7 yıl önce çam, karaağaç ve akasya fidanı diktiğini söyledi.

Çevreye ve canlılara faydası nedeniyle fidan dikmeyi sürdürdüğünü dile getiren Çakmak, zamanla fidan dikmekten büyük mutluluk yaşamaya başladığını belirtti.

Çakmak, bulduğu her fırsatta fidan dikmeye gayret gösterdiği gibi çevresindekileri de bu konuda teşvik ettiğini anlatarak, bu şekilde Seftil Dağı yamaçlarında 3 bine yakın fidanı toprakla buluşturduğunu aktardı.

"Ağaç dikmek bir sevda haline geldi"

"O dönem bir köprü vardı ve biz köprüden fidanları da yaptığımız teleferik gibi bir sistemle taşırdık. Dağa çıkan köprünün yıkılması ve eğimin fazla olması nedeniyle ağaç ekim alanlarımızı ilçemizin Çimenlik mevkisine kaydırdık." diyen Çakmak, fidan dikmenin kendisi için bir sevda haline geldiğini ifade etti.

Çakmak, "Ağaç diktiğim zaman kendimi daha mutlu hissediyor, bütün sıkıntılarımdan arınmış şekilde buluyorum. Ağaç dikmek benim için apayrı bir sevgi. Diktiğim fidanların bakımını da yapıyorum. Ağaç dikmenin verdiği haz inanın son derece farklı. Bunu yaşayan bir insan olarak söylüyorum." dedi.

Çakmak, fidan dikme konusunda zaman zaman çevresinden de yardım aldığını, Çimenlik mevkisine Keban Belediyesinin de desteğiyle son birkaç yılda 400 çam fidanı dikimi yaptığını aktardı.

Ağaçların ve ormanların dünyanın akciğeri olduğunu vurgulayan Çakmak, daha yeşil bir çevre için gösterdiği duyarlılığın ilçede takdir edildiğini aktardı.

"Amacımız memleketimizi yeşillendirmek"

Çakmak, daha yaşanılabilir bir dünya için yeşilin korunması gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Küresel ısınmadan ve kuraklıktan dolayı diktiğimiz ağaçların bir kısmı kuruyor. Kuruyan ağaçların yerine yeni ağaçlar dikmeye devam ediyoruz. Amacımız elimizden geldiğince memleketimizi yeşillendirmek, Allah'ın rızasını kazanmak ve gelecek nesillere yeşil bir dünya bırakmak. Herkesi ağaç dikimi konusunda çok daha bilinçli olmaya davet ediyorum. Herkes elinden geldiğince her yıl 3-5 fidan dikme gayreti içinde bulunsun. İnsanların en çok eleştirdiği noktalardan biri çevremizin ağaçsız olması ancak buna rağmen bu konuda yeterince gayret göstermiyoruz."

Anahtar Kelimeler:
Ağaç SevgisiçevreElazığKebanOrmanYaşamYeşil Alanlar
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