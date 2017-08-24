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Babasının 'Çini Hazinesi'ni kızı yaşatıyor

UNESCO'nun Yaşayan İnsan Hazinesi ödülü verdiği ve 2010 yılında vefat eden Kütahyalı ünlü çini ustası Sıtkı Olçar'ın kızı Nida Olçar, babasından öğrendiği çinicilik mesleğini devam ettiriyor.

Babasının 'Çini Hazinesi'ni kızı yaşatıyor

UNESCO'nun Yaşayan İnsan Hazinesi ödülü verdiği ve 2010 yılında vefat eden Kütahyalı ünlü çini ustası Sıtkı Olçar'ın kızı Nida Olçar, babasından öğrendiği çinicilik mesleğini devam ettiriyor.

24 Ağustos 2017 Perşembe 14:53
Babasının 'Çini Hazinesi'ni kızı yaşatıyor

KÜTAHYA (AA) - Ramazan Doğan - Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) "Yaşayan İnsan Hazinesi" ödülü verdiği ve 2010 yılında vefat eden Kütahyalı ünlü çini ustası Sıtkı Olçar'ın kızı Nida Olçar, babasından öğrendiği çinicilik mesleğini sürdürüyor.

"Çininin Picassosu" olarak da anılan Sıtkı Usta'nın 1973'te kurduğu atölyesini devralan ancak farklı bir adreste çiniciliği sürdüren kızı Nida Olçar, Kütahya çinisini yurt içi ve yurt dışında tanıtıyor.

Nida Olçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının "Sıtkı" imzasıyla eserler ürettiğini, kendisinin ise "Sıtkı 2" imzasıyla üretime devam ettiğini belirtti.

Çiniciliği henüz çocuk yaşlardayken babasından öğrendiğini hatırlatan Olçar, "Doğduğum ev aynı zamanda babamın atölyesiydi. Ben küçük yaşlarda onun yanında bu işe başladım diyebilirim. Tabir yerindeyse o hamurun içinde yoğruldum. Babam rahmetli olduktan sonra atölyede, ikinci kuşak olarak çalışmaya başladım." diye konuştu.

"Eski usul, eski atölye şartlarını yaşatmaya çalışıyoruz"

Olçar, genellikle ataerkil bir meslek olarak bilinen çiniciliği bir kadın olarak sürdürerek Kütahya çinisine katkı sağlamaya çalıştığını dile getirdi. Nida Olçar, şöyle devam etti:

"Bu mesleği yaparken asla bir ustayı kopya etmiyorum. Rahmetli babam da öyleydi, kendine has üslubuyla eserler üretiyordu. Çiniden saatler, keşkülü fukara kapları gibi özel tasarım sergileri oluşturuyoruz. Şimdi raflarda genellikle endüstriyel ürünler mevcut ancak biz hala eski usul, eski atölye şartlarını yaşatmaya çalışıyoruz. Kütahya çiniciliğini korumaya ve bir adım ileriye götürmeye uğraşıyorum. Rahmetli babam Kütahya sevdalısıydı, bize de çocukluğumuzdan beri bunu aşıladı. Onun Kütahya'sına, Kütahya çiniciliğine hizmet edeceğim. Bu bağlamda da ataerkil bu mesleği gücümüz yettiğince zirveye taşımaya çalışacağım."

Katar'da, ABD'de mağaza

Kütahya'nın dünya üzerinde çiniciliğin mutfağı olduğunu anlatan Olçar, kentten giden ham madde ve çinilerle Konya'da, Kapadokya'da, Tokat'ta bu mesleğin devam ettiğini, kendilerinin de "Sıtkı" imzasıyla Kapadokya'da, Katar'da, ABD'de, İstanbul'da ve Afyonkarahisar'da, çini sanatını tanıtmak ve sevdirmek adına mağazalar açtıklarını aktardı.

Ustanın hayatı ve eserleri müzede sergileniyor

Olçar, babasının vefatının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Kütahya'da, içerisinde babasının hayatı ile yaptığı çalışmaları anlatan eserlerin yer aldığı Sıtkı Olçar adıyla bir müze kurulması çalışmasının başlatıldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Babamın vefat etmesinin ardından Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı üzerine Kütahya'da 'Sıtkı Olçar Müzesi'ni oluşturduk. Babamın vefatından yaklaşık 7 yıl sonra müzenin kapılarını dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı bey ile birlikte açtık. Bu, hem bir anma hem de kapılarını açma oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız, Külliye'deki ziyaretimizde buranın resmi açılışını kendisinin yapmak istediğini belirtmişti, Sayın Cumhurbaşkanımızın resmi açılışını yapmasını bekliyoruz."

Anahtar Kelimeler:
çiniKütahyaNida OlçarSıktı OlçarUNESCO
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