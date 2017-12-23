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BAE Büyükelçiliğinin bulunduğu sokağa Fahreddin Paşa ismi

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin ilk toplantısında alınacak kararın ardından, BAE'nin Ankara Büyükelçiliğinin bulunduğu sokağın ismi "Fahreddin Paşa Sokağı" olarak değiştirilecek.

BAE Büyükelçiliğinin bulunduğu sokağa Fahreddin Paşa ismi

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin ilk toplantısında alınacak kararın ardından, BAE'nin Ankara Büyükelçiliğinin bulunduğu sokağın ismi "Fahreddin Paşa Sokağı" olarak değiştirilecek.

23 Aralık 2017 Cumartesi 13:15
BAE Büyükelçiliğinin bulunduğu sokağa Fahreddin Paşa ismi

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesince, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ankara Büyükelçiliğinin bulunduğu sokağın ismi "Fahreddin Paşa Sokağı" olarak değiştirilecek.

Fahreddin Paşa'nın kahramanlığı tarihi belgelerdeCumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE'ye sert yanıtCHP Parti Sözcüsü Tezcan: Bu densizliği şiddetle kınıyoruzProf. Dr. Ortaylı: Birleşik Arap Emirlikleri veziri kantarın topuzunu kaçırıyor'Fahrettin Paşa savunurken Zayed'in dedeleri ajanlık yapıyordu''Fahrettin Paşa olmasa kutsal emanetler Avrupa'da sergileniyordu'BAE'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dışişlerine çağrıldı

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Büyükşehir Belediyesi Numarataj Şube Müdürlüğüne, BAE'nin Ankara Büyükelçiliğinin bulunduğu Çankaya ilçesi İlkbahar Mahallesi'ndeki 613. sokağın adının "Fahreddin Paşa Sokağı" olarak değiştirilmesi için hazırlık yapılması talimatı verdi.

Sokağın ismi, gerçekleştirilecek ilk Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında alınacak kararla değiştirilecek. Meclis kararının ardından "Fahreddin Paşa Sokağı" tabelası, BAE Büyükelçiliğinin bulunduğu sokağa asılacak.

BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed'in, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından bir kullanıcının, Medine müdafisi Fahreddin Paşa'nın "yerel halka karşı suç işlediğini" iddia eden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde görüş içeren mesajını paylaşması büyük tepkiyle karşılanmıştı.

Muhabir: Sinan Uslu

Anahtar Kelimeler:
BAEBirleşik Arap EmirlikleriFahreddin Paşa SokağıTürkiye
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