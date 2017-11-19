Bağcılar Belediyesi'nden e-beyanname uygulaması

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi, vatandaşların emlak beyannamelerini elektronik ortamda yapması için e-beyanname uygulaması başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, dijital belediyeciliği ilk uygulayan yerel yönetim olan Bağcılar Belediyesi, emlak beyannamesi bildirimini elektronik ortama taşıdı.

İlçe sakinleri, belediye binasına gelmeden ev ve iş yerlerinden internete girerek e-Devlet Kapısı üzerinden yapılan emlak beyanname işlemlerini yapabilecek. Bu yeni sistem sayesinde vatandaşlar hem zamandan kazanacak hem de sıra beklemeden işlemlerini yapacak.

Bu ay itibarıyla başlayan uygulama kapsamında emlak sahibi "https://www.turkiye.gov.tr/bagcilar-belediyesi" adresi üzerinden e-Devlet Kapısı'na giriş yapacak. Beyan başvurularından emlak vergisi bildirim hizmeti seçilecek. Vatandaşlar, çıkan formu doldurup tapu bilgilerini girdikten sonra onay işlemiyle beyan bildirimini yapmış olacak.

- "İşimi 10 dakikada hallettim"

Açıklamada görüşlerine yer verilen uygulamanın ilk kullanıcısı avukat Öner Bulut, e-beyanname hizmetini telefonla görüştüğü Bağcılar Belediyesi görevlilerinden öğrendiğini belirtti.

Emlak beyanında bulunmak için ne yapması gerektiğini bilmediği için Bağcılar Belediyesi'ni aradığını aktaran Bulutu, "Mali Hizmetler biriminde görevli personel bu işlemleri internet üzerinden yapabileceğimi söyledi. Bunu duyunca sevindim ve hemen uygulamaya geçtim. Yönlendirmelerle çok kolay bir şekilde işimi bitirdim. Yarım günümü alacak olan beyanname işimi ofisimden otoparka ineceğim 10 dakikalık zaman dilimi içinde hallettim." ifadelerini kullandı.

-"Günümüz artık zamandan istifade etme günü"

Uygulamanın ilk kullanıcısı Öner Bulut'u makamında ağırlayana Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da zamanın önemine değinerek, "Günümüz artık zamandan istifade etme günü. Teknolojiyi hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştıracak bir araç haline getiriyoruz. İstiyoruz ki vatandaşlarımız yorulmadan bir tuşla bütün işlerini bitirsin." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, Bağcılar Belediyesi'nin borç ödeme, tahakkuk bilgileri sorgulama, emlak vergisi bildirim sureti sorgulama, e-makbuz sorgulama, arsa rayiç değeri sorgulama, imar durumu sorgulama ve evrak takibi sorgulama hizmetleri başta olmak üzere e-Devlet Kapısı üzerinden 28 yeni hizmet ile en çok hizmet sunan belediye olduğu ifade edildi.



