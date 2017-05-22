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22 Mayıs 2017 Pazartesi 12:26

Bağcılar'da doğalgaz borusu patladı, alevler apartmanları sardı

İstanbul caddelerinde kepçeyi kapan sorumsuzca kazı yapınca koskoca şehir facialara açık hale geliyor. Bağcılar'da yürütülen alt yapı çalışmasında bölgede yaşayanların can güvenliği tehlikeye atıldı.

Bağcılar'da doğalgaz borusu patladı, alevler apartmanları sardı
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Bağcılar'da doğalgaz borusu patladı, alevler apartmanları sardı

İstanbul Bağcılar'da alt yapı çalışmasının yapıldığı Dağyolu Caddesi'nde doğalgaz borusu patladı. Patlamanın hemen ardından yükselen alevler bir apartman yüksekliğine kadar ulaştı. Korku dolu bekleyiş devam ederken, alevlerin arasından geçen bir tüpgaz kamyonu bölgeyi facianın eşiğine kadar getirdi. Bu sırada devam eden yangın sırasında alevler yolu kaplarken vatandaşlar hızla bölgeden uzaklaştırıldı.


Bağcılar Dağyolu Caddesi üzerindeki alt yapı çalışmaları sırasında doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamayla birlikte alevler metrelerce havaya yükselirken, yaşanan panik anları vatandaşın cep telefonu tarafından kaydedildi.

ÖNCE PATLAMA ARDINDAN YANGIN

Akıllara durgunluk veren olay sabah saat 10.30 sıralarında Bağcılar Dağyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde yapılan alt yapı çalışmaları sırasında, bir iş makinesi caddeden geçtiği esnada doğalgaz borusunu delerek patlattı. Patlamanın şiddetiyle alevler bir apartman boyu kadar yükselerek çevredekilere korkulu anlar yaşattı. Patlama esnasında yoldan geçen bir kamyonet ve iş makinesi yanarak hasar gördü. Çevredeki birçok esnafın dükkanında sanayi tüplerinin olması nedeniyle vatandaşlar büyük panik yaşadı.

VATANDAŞLAR BÜYÜK KORKU YAŞADI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler doğalgaz hattının vanasını kapatarak alevlere müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yaşanan panik anları anbean vatandaş kamerasına yansıdı.
Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.
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