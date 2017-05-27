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27 Mayıs 2017 Cumartesi 10:15

Bağcılar'da doğalgaz patlaması, facianın eşiğinden dönüldü

Bağcılar Bağlar Mahallesi'nde Mimar Sinan Caddesi üzerined bir apartmanın girişinde doğalgaz patlaması meydana geldi. Sabaha karşı meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı.

Bağcılar'da doğalgaz patlaması, facianın eşiğinden dönüldü
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Bağcılar'da doğalgaz patlaması, facianın eşiğinden dönüldü



İstanbul Bağcılar'da 9 katlı bir binanın girişindeki doğal gaz kutusunda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangın İGDAŞ ekipleri tarafından gazın kesilmesi sonucu söndürülürken vatandaşlar ise büyük panik yaşadı. Yangında park halindeki bir otomobil ise tamamen yandı.
Bağcılar Bağlar Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi üzerindeki 9 katlı bir binanın girişindeki doğalgaz kutusunda saat 04.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.
VATANDAŞLAR BÜYÜK PANİK YAŞADI
Patlamanın ardından çıkan yangında alevler metrelerce yükseldi. Büyük panik yaşayan apartman sakinleri durumu hemen itfaiye, polis ve İGDAŞ ekiplerine bildirdi. Apartman sakinleri yangın nedeniyle binayı tahliye ederken,  olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İGDAŞ ekiplerinin gazı kesmesi sonrası yangın yaklaşık yarım saatte söndürülebildi.
PARK HALİNDEKİ BİR OTOMOBİL TAMAMEN YANDI
Yangın nedeniyle park halindeki bir otomobil ise tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken bir vatandaş ise baygınlık geçirdi. Fenalaşan vatandaşa olay yerindeki sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. İtfaiye ekipleri doğal gaz kutusundaki patlama ile ilgili çalışma başlattı.
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