Bağcılar'da 111 bin 43 ağaç kesilmekten kurtarıldı

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da atıkların geri dönüşüme kazandırılmasıyla 7 ayda 111 bin 43 ağaç kesilmekten kurtarıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 750 bini aşan nüfusuyla Türkiye'nin çoğu şehrinden büyük olan Bağcılar'da her gün 2 bin 800 cadde ve sokakta detaylı çevre temizliği yapılıyor.

Ekiplerce temizliğin yanında kağıt, karton, metal, cam, plastik ambalajı gibi toplanan atıklar, ambalaj atığı toplama ve ayırma tesislerinde geri dönüşüme kazandırılıyor. Burada geçen sene 7 ayda 10 bin 592 ton ambalaj atığı geri dönüşüme kazandırılırken bu senenin aynı döneminde ise rakam 1175 ton artarak 11 bin 767 ton oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Ambalaj atığı toplanması işine önem veriyoruz. Tesislerimizde çalışmalarımız büyük bir gayretle devam ediyor. Geri dönüşüm her açıdan değerli. Atıkların toplayarak hem enerji alanında tasarruf sağlıyoruz hem de ağaçların kesilmesinin önüne geçiyoruz. Aynı zamanda ilçemizi de temiz tutmuş oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Çağırıcı ayrıca şu bilgileri paylaştı:

"Bu süreçte 6 bin 532 ton kağıt-kartondan geri dönüşümle 111 bin 43 ağaç kesilmekten kurtarıldı. 3 bin 572 ton camın dönüşümüyle 357 bin 204 litre yakıt tasarrufu, 1392 ton plastiğin dönüşümüyle 19 bin 489 megavat enerji ve 271 ton metalin dönüşümüyle de toplam 353 ton 214 kilogram hammadde tasarrufu yapıldı."







