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Bağcılar'da dereceye giren 550 genç ödüllendirildi

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen 22. Geleneksel Gençlik Şöleni'nde, 32 branşta dereceye giren 550 genç, 681 altınla ödüllendirildi.Bağcılar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Bağcılar Olimpik Spor...

Bağcılar'da dereceye giren 550 genç ödüllendirildi

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen 22. Geleneksel Gençlik Şöleni'nde, 32 branşta dereceye giren 550 genç, 681 altınla ödüllendirildi.Bağcılar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Bağcılar Olimpik Spor...

18 Kasım 2017 Cumartesi 13:46
Bağcılar'da dereceye giren 550 genç ödüllendirildi

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen 22. Geleneksel Gençlik Şöleni'nde, 32 branşta dereceye giren 550 genç, 681 altınla ödüllendirildi.

Bağcılar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Bağcılar Olimpik Spor Salonu'nda gerçekleştirilen program, şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Bilgi Evleri öğrencilerinin halk oyunları gösterisi sunduğu programda, sporcular güç gösterisi ile bisiklet şovu yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti İstanbul Milletvekili Feyzullah Kıyıklık, "Gençler, yaşadığınız hayatın, gezdiğiniz yerlerin, edindiğiniz arkadaşların mutlaka kıymetini bilin. Geleceğinizi daha güzel yapmak için fırsatları değerlendirin ve çok çalışın." ifadesini kullandı.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da Bağcılar'da önceliklerinin eğitim ve gençler olduğunu belirterek, "Burada elde ettiği derecelerle hedefe ulaşan 550 gencimizi ödüllendiriyoruz. Bu noktada sınırımız yok. Yeter ki gençler başarsın. Her zaman olduğu gibi onları ödüllendirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmalarda, "15 Temmuz" vurgusu da yapılırken, gençlerin 15 Temmuz darbe girişiminde gösterdiği kahramanlıkları tebrik edildi ve benzeri durumların yaşanmaması için uyarılarda bulunuldu.

Anahtar Kelimeler:
Bağcılar BelediyesiÖdülŞölen
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