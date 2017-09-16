İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da İnönü Mahallesi Camisinin temeli atıldı.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, törene Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, İlçe Müftüsü Musa Uzun, AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı İsmet Öztürk, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Çağırıcı, burada yaptığı konuşmada, kentsel dönüşüm çerçevesinde camilerin yenilendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"İnşaat halinde olan 15. camimizin temelini atıyoruz. Hedefimiz en kısa zamanda camilerimizi bitirmek. Bizim için okul bahçeleri ve cami bahçeleri çok önemli. Bugün maalesef camide konuşulmaz diyerek çocukları camilerimizden uzaklaştırdık. Cami bahçesinde oynanmaz diyerek oralardan uzaklaştırdık. Çocuklara dokunmayın. Çocukların sesleri camide çok güzel. Diyanetiyle, belediyeleriyle, hükümetiyle eğer biz bunlara sahip çıkmazsak Allah muhafaza FETÖ denilen o lanetli insanlar yine istismara kalkışırlar. Yani bize düşen görev vatanına dinine diyanetine bayrağına sahip çıkacak inançlı nesiller yetiştirmek. Bunun için gayret ediyoruz. İşte bu niyetle bu camimizin temelini atıyoruz. Camimiz bir ilk olma yönüyle de dikkat çekiyor. Yeni inşa edeceğimiz caminin bahçesinde çocuklarımızın oyun oynayabileceği bir de oyun alanı da bulunacak. Çocuklarımız cami ile bütünleşmiş olacak. Bahçesinde ayrıca büyükler için de oturma grupları hizmet verecek."

Anadolu Selçuklu mimari tarzındaki cami tamamlandığında, 700 kişi aynı anda ibadet yapabilecek.