Bağdat yönetimi IKBY'deki memur maaşlarını gönderdi

BAĞDAT (AA) - İlgili bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Irak Merkez Bankası yaklaşık 260 milyon dolar göndererek IKBY'deki memur maaşlarının iki gün içerisinde ödeneceği ifade edildi.

Açıklamada, Bağdat'ın gönderdiği ödeneğin Sağlık; Eğitim, Belediye, İçişleri, Maliye, nüfus dairesi memurlarıyla birlikte şehit aileleri ve siyasi mahkumlara dağıtılacağı bilgisine yer verildi.

Peşmerge maaşları da dahil

Irak devlet televizyonunda yayımlanan Başbakanlık açıklamasında, "IKBY'ye memur maaşları gönderildi. Buna Peşmerge maaşları da dahil." ifadeleri kullanıldı.

Muhabir: Haydar Hadi







