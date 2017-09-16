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Bağdat'tan Kerkük il meclisini lağvetme hamlesi

Türkmen Milletvekili Niyazi Mimaroğlu, "Merkezi yönetimin kararlarını uygulamaya koymaması sebebiyle Kerkük il meclisini lağvetmek için 74 milletvekilinin imzasını topladık." dedi.

Bağdat'tan Kerkük il meclisini lağvetme hamlesi

Türkmen Milletvekili Niyazi Mimaroğlu, "Merkezi yönetimin kararlarını uygulamaya koymaması sebebiyle Kerkük il meclisini lağvetmek için 74 milletvekilinin imzasını topladık." dedi.

16 Eylül 2017 Cumartesi 14:38
Bağdat'tan Kerkük il meclisini lağvetme hamlesi

BAĞDAT (AA) - Irak meclisinde, Kerkük il meclisini feshetmek için imza toplandığı bildirildi.

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AA muhabirine konuşan Türkmen Milletvekili Niyazi Mimaroğlu, "Merkezi yönetimin kararlarını uygulamaya koymaması sebebiyle Kerkük il meclisini lağvetmek için 74 milletvekilinin imzasını topladık." dedi.

Mimaroğlu, söz konusu meclisi parlamento kararıyla dağıtmak için imza sayısını 200'e çıkarmaya çalıştıklarını belirtti.

Kerkük'teki sorunun valinin görevden alınmasıyla sona ermeyeceğini ifade eden Mimaroğlu, meclisin referandum konusunda ısrarcı olmasının yeni sorunları meydana getireceğini söyledi.

"Kerkük'te referandum yapılırsa Kürt güçleri tüm tartışmalı bölgelerde hegemonya elde edecek." diyen Mimaroğlu, bunun da bu bölgeler için ciddi tehlike arz edeceğini kaydetti.

Kerkük'e askeri yönetim

Mimaroğlu, "Kerkük il meclisi lağvedilirse kentte olağanüstü hal ilan edilecek ve kent askeri komutan tarafından yönetilecek." şeklinde konuştu.

Irak meclisi, iki gün önce Kerkük Valisi Necmeddin Kerim'i görevden almıştı.

Mecliste Kürt kökenli Cumhurbaşkanı Fuad Masum'un da azledilmesi için girişimlerde bulunulduğu ifade ediliyor.

Muhabir: Haydar Hadi

Anahtar Kelimeler:
DünyaIrakKerkük İl Meclisi
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