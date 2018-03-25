Bağımlı doğan torunu için hukuk mücadelesi veriyor

ANTALYA (AA) - Levent Kişi - Antalya'da kızı uyuşturucu kullandığı için bağımlı olarak doğan bir yaşındaki torununun velayetini almak isteyen anneanne, hukuk mücadelesi veriyor.

Kızı B.A'nın hamileyken de uyuşturucu kullanmaya devam ettiğini belirten 48 yaşındaki anneanne G.T, bu yüzden bağımlı olarak dünyaya gelen torunu R.E.A'nın kızıyla aynı kaderi paylaşmaması için çabaladığını söyledi.

Kızı B.A. gibi işsiz olan inşaat işçisi damadı R.A'nın da uyuşturucu bağımlısı olduğunu ifade eden G.T, torununu korumak ve temiz bir gelecek sağlamak için yargıya başvurduğunu anlattı.

Açtığı velayet davasının ilk duruşmasının Antalya 5. Aile Mahkemesinde yapıldığını belirten G.T, mahkemenin pedagog ve sosyal hizmet uzmanı atadığını aktardı.

"Torunumun velayetinin bana verileceğine inanıyorum"

G.T, "Sosyal hizmetler uzmanıyla gidip görüştüm. İlerleyen günlerde evime gelip görüşme yapacaklar. Mahkeme sonunda torunumun velayetinin bana verileceğine inanıyorum." dedi.

Torununu, anne ve babasından uzak tutmasının geleceği açısından daha iyi olduğuna dikkati çeken G.T, kızı ve damadının uyuşturucu illetinden kurtulana kadar torununa hem anne hem de baba olmaya çalışacağını dile getirdi.

"Sağlık durumu iyiye gidiyor"

Tedavi süreci devam eden torunu R.E.A'nın sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini belirten G.T, şunları söyledi:

"Kontrollerini düzenli olarak yaptırıyorum. Annesi uyuşturucu madde kullandığı için anne sütü verdirmedim. Bu nedenle bağışıklık sistemi zayıf ve kan değerleri bozuk. Torunumu ilk başlarda mama ile besliyordum, şimdi çorba ve takviye gıdalar da vermeye başladım. Zamanla toparlanıyor, inşallah daha iyi olacak."

Öte yandan, G.T, bağımlılıktan kurtulmak isteyen kızı ile damadının doktorların önerdiği tedaviyi yetersiz bularak hastaneden ayrıldıklarını anlattı.

G.T, "Kızımı bulunduğu ortamdan uzak tutmak için memleketimize götürüyorum. Orada bir süre kaldıktan sonra geri döndüğümüzde yeniden eşinin yanına gidiyor ve uyuşturucu kullanmaya devam ediyor. Torunumu onlara teslim edemem." diye konuştu.

Tek gelirinin babasından kalan emekli maaşı olduğunu söyleyen G.T, çalışmadığı için kızına da para vermek zorunda kaldığını ve bundan dolayı maddi olarak zor günler geçirdiklerini ifade etti.

Resmi kurumlar kanalıyla gelen mama ve bez yardımının sadece iki ay sürdüğünü belirten anneanne G.T, "Bazen derneklerden yardım geliyor ancak düzenli olmadığı için yeterli olmuyor. Torunuma iyi biri gelecek sağlamak için başlattığım bu mücadelede hayırseverlerin desteğini bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Olay

Antalya'da arkadaşlarının 9 yıl önce uyuşturucuya alıştırdığı kuaför B.A, bir süre sonra kendisi gibi bağımlı inşaat işçisi R.A. ile evlenmiş ve bu evlilikten bir erkek bebekleri dünyaya gelmişti. Annenin hamilelik sırasında uyuşturucu kullanmaya devam etmesi nedeniyle bebeğin de bağımlı olarak doğduğu belirlenmişti.

Geçen yıl, bağımlı çiftin basında haberlerinin yer alması üzerine Sağlık Bakanlığının talimatıyla B.A. ve R.A. ile Antalya Kamu Hastaneleri Birliği yetkilileri temasa geçmişti. Çift ve bebek hastaneye götürülerek kontrolden geçirilmişti.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Alkol ve Madde Bağımlıları Tedavi Merkezine (AMATEM) yatışı yapılan çift, uygulanan tedaviyi yeterli görmedikleri gerekçesiyle hastaneden ayrılmıştı. Bunun üzerine anneanne, torununun velayetini almak için mahkemeye başvurmuştu.

Antalya 5. Aile Mahkemesinde görülen davanın üçüncü duruşması ilerleyen günlerde yapılacak.