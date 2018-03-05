'Bağımlılıkla mücadelede iş birliği kuvvetlendirilecek'

ANKARA (AA) - TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Necdet Ünüvar, bağımlılıkla mücadele kapsamında bütüncül Bağımlılıkla Mücadele Eylem Planı oluşturulacağını, sonrasında da ayrı ayrı teknik kurullar teşkil edileceğini belirterek, "Kurumlar arasındaki iletişim ve iş birliği daha da kuvvetlendirilecek." dedi.

Ünüvar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sağlıkta Dönüşüm Programı ile çeşitli projelerin hayata geçirildiğini, sağlık hizmet sunumunda kalitenin artırıldığını ve tedavinin yanı sıra ilgili branşlarda rehabilitasyon ve koruyucu hekimliğe yönelik çalışmalara ağırlık verildiğini söyledi.

Türkiye'nin sağlık stratejisinde bağımlılıkla mücadelenin önemli bir yer aldığını ifade eden Ünüvar, 2014 yılında Uyuşturucu ile Mücadele Acil Eylem Planı'nın başlatıldığını hatırlattı.

Ünüvar, bu kapsamda sekiz bakanlığın aktif olarak rol aldığı Uyuşturucuyla Mücadele Yüksek Kurulu oluşturulduğunu anlatarak, söz konusu çalışmayla narkotimler kurulduğunu, 24 saat hizmet veren Uyuşturucu ile Mücadele Hattı ALO 191'in faaliyete geçirildiğini, farkındalığın artırılmasına yönelik uygulamalar yapıldığını aktardı.

Son yapılan düzenlemeler ile sadece uyuşturucuyla değil, tütün, alkol, teknoloji ve kumar başta olmak üzere teknolojik ve davranışsal bağımlılıklarla mücadele için alanın genişletildiğinin altını çizen Ünüvar, "Yeni düzenlemeyle Bağımlılıkta Mücadele Yüksek Kurulu oluşturuldu." diye konuştu.

Tüm bakanlıklar ile bağımlılık yapan her ögeye karşı etkin mücadele edileceğini vurgulayan Ünüvar, yol haritasının belirlenmesi için belli aralıklarla teknik toplantılar yapıldığını bildirdi. Ünüvar, şöyle dedi:

"Uyuşturucu ile Mücadele Yüksek Kurulunun belirlendiği bir genelge, 2014 Kasım ayında yayımlanmıştı. Bu kurul, Başbakan Yıldırım'ın imzasıyla Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kuruluna dönüştürüldü. Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, bakanlıklara yazı yazarak ekiplerin oluşturulması talimatını verdi. Bakanlıklardan müsteşar yardımcılarının belirlenmesiyle birlikte Bağımlılıkla Mücadele Kurulu belirlenecek. Artık kurulda ilgili bakanlıklar müsteşar yardımcısı seviyesinde ve aynı kişiler tarafından temsil edilecek. Bu, hükümetin kararlılığını da net olarak gösteren bir durumdur. Bu, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidarımızın ilk gününden bugüne her türlü bağımlılıkla mücadeledeki duruşunun yansımasıdır."

Ünüvar, bir sonraki adımla ilgili de "Bağımlılıkla mücadele kapsamında uyuşturucu, tütün, alkol, teknoloji ve davranışsal bağımlılıklarla ilgili bütüncül Bağımlılıkla Mücadele Eylem Planı oluşturulacak ve sonrasında da ayrı ayrı teknik kurullar teşkil edilecek." bilgisini aktardı.

"Koruyucu-önleyici çalışmalara ağırlık verilecek"

Bağımlılıkla mücadelede, kurumlar arasındaki iletişim ve iş birliğinin daha da kuvvetlendirileceğini vurgulayan Ünüvar, şöyle devam etti:

"Örneğin uyuşturucuyla mücadelede kaçakçılık boyutu, uyuşturucunun ülke içine girmesi, dolaşımıyla ilgili İçişleri, Adalet ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı gibi belli kurumlar ön plandayken, talebin azaltılmasıyla ilgili konularda Sağlık, Milli Eğitim, Aile ve Sosyal Politikalar, Gençlik ve Spor Bakanlığı daha ön planda. Bunların birbiriyle olan teması daha da kuvvetlendirilecek. Bu dönüşüm, ilgili bakanlıkların ve yerel mekanizmaların birbiriyle olan irtibatını da güçlendirilecek."

Necdet Ünüvar, bu alanda okullarda mücadele kapsamında farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmaların önemine değinerek, uyuşturucu, sigara ve teknoloji bağımlılığı daha çok okul çağındaki çocuk ve gençlerde görüldüğünden, bu alanlarda yapılacak çalışmaların hayati önem taşıdığını dile getirdi. Ünüvar, "Bu nedenle, özellikle Milli Eğitim ile Gençlik ve Spor Bakanlığının çalışmalarında farkındalık artıracak ve koruyucu-önleyici çalışmalara ağırlık verilecek." diye konuştu.

İŞKUR ile yapılacak çalışmaların da artırılacağını ifade eden Ünüvar, "2014'teki Acil Eylem Planı'nda da buranın daha aktif olmasını istemiştik. Bu yönde çalışılıyor çünkü bağımlılıktan kurtulmuş kişilerin iş, aş ve yuva sahibi olmaları çok önemli." dedi.

Ünüvar, bu kişilerin topluma kazandırılabilmesi için "damgalama"nın da ortadan kaldırılması, toplumun da gençleri bağrına basması gerektiğini sözlerine ekledi.