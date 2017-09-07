İSTANBUL (AA) - Albaraka Türk Katılım Bankası Kurumsal Satış Müdürü Barış Kösten, Türkiye ve Bahreyn'in, hedef pazarlardaki ilişkileri geliştirmesi halinde Afrika, Orta Doğu ve Asya'nın bir bölümündeki 2,2 trilyon dolarlık bir pazara hitap edebileceğini belirterek, "İki ülke arasındaki bankacılık ve ticaret ilişkilerinin gelişmesi bu nedenle önem arz ediyor." dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Albaraka Türk Katılım Bankası iş birliğiyle düzenlenen Bahreyn Ülke Günü Toplantısı, Albaraka Türk Genel Merkezi'nde yapıldı.

Toplantıda konuşan Kösten, iki ülkenin, hedef pazarlardaki ilişkileri geliştirmesi halinde Afrika, Orta Doğu ve Asya'nın bir bölümündeki 2,2 trilyon dolarlık bir pazara hitap edebileceğini belirterek, "İki ülke arasındaki bankacılık ve ticaret ilişkilerinin gelişmesi bu nedenle önem arz ediyor." dedi.

Albaraka Türk Katılım Bankası Genel Müdür Vekili Turgut Simitçioğlu da Albaraka Türk olarak orta ve uzun vadede katılım bankacılığı ürünlerini çeşitlendirmeyi hedeflediklerini ifade ederek, Albaraka Bankacılık Grubu'ndan aldıkları destekle Bahreyn'de gerekli olan her alanda yardım ve desteğe hazır olduklarını söyledi.

Simitçioğlu, Albaraka Türk'ün, Albaraka Bankacılık Grubu'nun bilanço ve karlılığa katkısı açısından en büyük iştiraki konumunda yer aldığını aktararak, "Yönetim merkezi Bahreyn’de bulunan Albaraka Bankacılık Grubu, halihazırda Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Asya kıtasında 15 ülkede, 11 banka, 2 temsilcilik, 1 yatırım şirketi ve 1 şube ile faaliyetlerini sürdürüyor. Albaraka Bankacılık Grubu, yatırımların uygun finansman koşulları ve hızlı bankacılık hizmeti çözümleriyle Bahreyn’de yatırımı olan ve yatırım yapmayı planlayan tüm iş adamlarının yanında olacaktır." şeklinde konuştu.





- "İki ülke arasındaki 327 milyon dolarlık ticaret hacmini artırmayı hedefliyoruz"





DEİK/Türkiye-Bahreyn İş Konseyi Başkanı Muhammet Barman ise konseyin iki ülke arasındaki ticaret hacminin geliştirilmesinin yanı sıra Türkiye ile Bahreyn arasında karşılıklı iş ve yatırım olanaklarını araştırmak ve geliştirmek amacıyla 2006 yılında kurulduğunu hatırlatarak, iki ülke arasındaki 327 milyon dolarlık ticaret hacmini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Bahreyn'deki yatırımcıları Türkiye'deki iş fırsatlarına çekmek ve Türk ekonomisinin Bahreyn'de tanıtımına katkıda bulunmayı istediklerini ifade eden Barman, bu amaçla ekim ayında Bahreyn'de bir toplantı düzenleyeceklerini bildirdi.

Barman, tamamen yüzde 100 sermaye ile hızlı bir şekilde şirket kurulabileceğini belirterek, Bahreyn'in hızlı aksiyon alınabilecek ve güvenli bir Körfez ülkesi olduğunu söyledi.

Bahreyn’in, Türk yatırımcıları ve iş dünyası kuruluşları tarafından bugüne dek yeterince tanınmadığını, Suudi Arabistan ve Katar gibi öne çıkmadığını vurgulayan Barman, ikili dış ticaret hacminin en kısa zamanda 500 milyon doların üzerine çıkarılmasının hedeflendiğini kaydetti.







- "Bahreyn ekonomisi dirençli bir durumda"





Al Baraka Planlama Departmanı Birinci Başkan Yardımcısı Muhammed Mustafa Khemira ise petrolün ülke ekonomisine yaklaşık yüzde 20 katkıda bulunduğunu ifade ederek, Bahreyn ekonomisinin dirençli bir durumda bulunduğunu ve makroekonomik verilerine bakıldığında istikrarlı bir yapıya sahip olduğunu söyledi.

Hükümetin borçlanma oranının makul ve düşük düzeyde yer aldığını belirten Khemira, ülkedeki büyümede ana katkının petrol dışındaki sektörler olduğunu bildirdi.

Bahreyn Ekonomik Kalkınma Ajansı Türkiye Temsilcisi Neşe Seçer, Bahreyn'in son yıllardaki ekonomik, teknolojik ve hukuksal gelişimine, ülkeye yatırım yapan uluslararası büyük şirketlere dikkati çekerek, Bahreyn’de yatırımı bulunan ve gelecek dönemde yatırım yapmayı planlayan Türk şirketleri için yeni iş ve yatırım fırsatlarına değindi.

Seçer, 1,4 milyon nüfuslu Bahreyn’in, Körfez ülkelerine açılan bir kapı niteliğinde bulunduğunu, ulaşım imkanlarının, yetişmiş eğitimli iş gücünün dikkat çekici olduğunu belirterek, Bahreyn ile vize uygulamasının kaldırılmış olmasının da Türk iş insanları için bir diğer avantajı oluşturduğunu kaydetti.