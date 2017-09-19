Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
104918
ALTIN
147.092
DOLAR
3.4930
STERLİN
4.7124
EURO
4.1820
Ziraat Türkiye Kupası'nda 15 takım turladı
Son Dakika
Ziraat Türkiye Kupası'nda 15 takım...
Başkan Uysal, Şampiyonları Kabul Etti
Başkan Uysal, Şampiyonları Kabul...
Hollanda'nın aday kadrosuna Türkiye'den 5 futbolcu
Hollanda'nın aday kadrosuna Türkiye'den 5...
Fenerbahçe,Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe,Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı
Ramil Guliyev yılın atleti ödülüne aday
Ramil Guliyev yılın atleti ödülüne...

Bakan Bak'tan yabancı oyuncu açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, "Yabancı sınırlamasıyla ilgili Cumhurbaşkanımızın açıklaması var. Onunla ilgili TFF ve biz çalışacağız. İnşallah ülkemizin sporu için önemli adımları atar ve gerekli kararları alırız." dedi.

Bakan Bak'tan yabancı oyuncu açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, "Yabancı sınırlamasıyla ilgili Cumhurbaşkanımızın açıklaması var. Onunla ilgili TFF ve biz çalışacağız. İnşallah ülkemizin sporu için önemli adımları atar ve gerekli kararları alırız." dedi.

19 Eylül 2017 Salı 20:55
Bakan Bak'tan yabancı oyuncu açıklaması

KIRŞEHİR (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Yabancı sınırlamasıyla ilgili Cumhurbaşkanımızın açıklaması var. Onunla ilgili TFF ve biz çalışacağız. İnşallah ülkemizin sporu için önemli adımları atar gerekli kararları alırız." dedi.

Bak, Kırşehir Valisi Necati Şentürk'ü ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün Kırşehir Ahi Evran Gençlik Kampı'nı ziyaret ettiklerini ve oradaki mevcut durumu değerlendirdiklerini söyledi.

Kapasitenin artırılmasını, daha büyük kapasitede bir gençlik kampı yapılmasını planladıklarını belirten Bakan Bak, şöyle konuştu:

"Kapasitenin büyütülmesi için yatırım yapacağız. Daha büyük bir gençlik kampını Kırşehir'e kazandıracağız. Türkiye'nin her yerinde spor tesisleri, yüzme havuzları ve mahallelerde halı sahalar yapmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın da talimatıyla basketbol potalarını Türkiye'nin her yerinde yaygınlaştıracağız. Bizim en önemli işimiz gençlerimizi kötü alışkanlılardan uzak tutmak. Uyuşturucu ile mücadelede sporu etkin bir şekilde kullanmayı hedefliyoruz. En değerli gücümüz olan gençlerimizle beraber gelecek hedeflere çok güçlü bir şekilde bu ülke yürüyecektir. Görevimiz millete hizmet etmek. Etmeye de devam edeceğiz."

Bakan Bak, Süper Lig'de bu hafta Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi ve futboldaki yabancı oyuncu kontenjanına ilişkin de şunları kaydetti:

"Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi her zaman önemlidir. Bu derbi yıllardır var. Çıkacaklar, oynayacaklar. Kimin kazanacağını sahadaki performanslar belli eder. İki takıma da başarılar diliyorum. Dostane ve centilmence bir müsabaka olmasını temenni ediyoruz. Türk sporu için önemli bir derbi. Yabancı sınırlamasıyla ilgili Cumhurbaşkanımızın açıklaması var. Onunla ilgili TFF ve biz çalışacağız. İnşallah ülkemizin sporu için önemli adımları atar ve gerekli kararları alırız."

Vali Şentürk, ziyarette Bakan Bak'a kitap ve tablo hediye etti.

Muhabir: Fatih Gökmen-Serkan Güner


Anahtar Kelimeler:
FutbolGençlik Ve Spor Bakanı Osman Aşkın BakKırşehirSpor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkmenler Bağdat'tan 'can güvenliği' istiyor
Türkmenler Bağdat'tan 'can güvenliği' istiyor
Apple, iOS 11 güncellemesini yayınladı
Apple, iOS 11 güncellemesini yayınladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle görüştü
Mahkemeden Türköne, Bulaç ve Alpay'ın tutukluluk haline devam kararı
Mahkemeden Türköne, Bulaç ve Alpay'ın tutukluluk haline devam kararı
Dünyada 40 milyon 'modern köle' var
Dünyada 40 milyon 'modern köle' var
Barzani'den 'referandumun yerini tutacak anlaşma' açıklaması
Barzani'den 'referandumun yerini tutacak anlaşma' açıklaması
Bağdat'tan Erbil'e 'petrol' mesajı
Bağdat'tan Erbil'e 'petrol' mesajı
Gelin-damada 'Bitcoin' ile düğün hediyesi
Gelin-damada 'Bitcoin' ile düğün hediyesi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim