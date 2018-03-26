Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14°
kapalı
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
117347
ALTIN
172.378
DOLAR
3.9777
STERLİN
5.6296
EURO
4.9302
A Milli Futbol Takımı Karadağ'a konuk oluyor
A Milli Futbol Takımı Karadağ'a...
Aziz Yıldırım "2 şampiyonluğumuzu FETÖ çaldı" 
Aziz Yıldırım "2 şampiyonluğumuzu FETÖ...
Gençler Greko-Romen Güreş Türkiye Şampiyonu İBB Oldu
Gençler Greko-Romen Güreş Türkiye Şampiyonu...
Avustralya'da pole pozisyonu Hamilton'ın
Avustralya'da pole pozisyonu Hamilton'ın
Neustaedter ve Rausch'a ceza
Neustaedter ve Rausch'a ceza

Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya'ya başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'da bir alışveriş merkezinde çıkan yangın nedeniyle yaşamını yitirenler için Rus halkına taziyelerini iletti.

Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya'ya başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'da bir alışveriş merkezinde çıkan yangın nedeniyle yaşamını yitirenler için Rus halkına taziyelerini iletti.

26 Mart 2018 Pazartesi 10:29
Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya'ya başsağlığı mesajı

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'da bir alışveriş merkezinde çıkan yangın nedeniyle yaşamını yitirenler için Rus halkına taziyelerini iletti.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Kemerovo kentinde çıkan yangında çok sayıda insanın hayatını kaybetmesinden üzüntü duyduğunu belirtti.

"Rus halkına ve devletine başsağlığı, yangında yakınlarını kaybedenlere sabır dilerim." ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabını da mesajına ekledi.

Kemerovo şehir merkezindeki bir alışveriş merkezinin en üst katında sinema salonları ve çocuk oyun alanlarının yer aldığı kısımda yangın çıkmış, 37 kişi yaşamını yitirmişti.


Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇavuşoğluDünyaRusya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TBMM Başkanı Kahraman: Zeytin Dalı Harekatı terörle mücadele harekatıdır
TBMM Başkanı Kahraman: Zeytin Dalı Harekatı terörle mücadele harekatıdır
Irak Ordu Sözcüsü Resul: Sincar'da PKK'nın çekildiği bölgelerde güçlerimiz konuşlandı
Irak Ordu Sözcüsü Resul: Sincar'da PKK'nın çekildiği bölgelerde güçlerimiz konuşlandı
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri mahrem yapılanmasına operasyon
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri mahrem yapılanmasına operasyon
'Yemen'de 2017'de her gün en az 5 çocuk öldü ya da yaralandı'
'Yemen'de 2017'de her gün en az 5 çocuk öldü ya da yaralandı'
Türk dünyasının renkleri Saraybosna'da buluştu
Türk dünyasının renkleri Saraybosna'da buluştu
Somali parlamentosu yakınlarında bombalı saldırı
Somali parlamentosu yakınlarında bombalı saldırı
Hakkari'de Zeytin Dalı Harekatı'na destek yürüyüşü
Hakkari'de Zeytin Dalı Harekatı'na destek yürüyüşü
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: 28 Şubat yargısı pek çok insana kıydı
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: 28 Şubat yargısı pek çok insana kıydı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim