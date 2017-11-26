Bakan Eroğlu; İçme suyu barajlarında doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı

YALOVA (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Türkiye genelinde barajların doluluk oranlarıyla ilgili, "Herhangi bir sıkıntı yok. Mesela sulama maksatlı 235 barajda doluluk oranı yüzde 31. İçme suyu maksatlı 90 büyük barajımız var, doluluk yüzde 30, enerji maksatlı 115 baraj, yüzde 36 dolu. Şu anda İstanbul'da yüzde 55, İzmir ve Bursa'da yüzde 42, Ankara'da yüzde 10 ama Çamlıdere Barajı çok büyük." dedi.

Yalova Valiliğine ziyarette bulunan Eroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, hükümet olarak büyük önem verdikleri bu kentte bugün 5 tesisin temelini atacaklarını söyledi.

Kente geçen sene geldiğinde 229 milyon lira değerinde 30 müjde verdiğini anımsatan Eroğlu, "Bu 30 müjdenin 20'sini tamamladık. 10 tanesinin inşaatı devam ediyor. Bu sefer 11 milyonluk 8 müjdeyle geldik. 2 tanesi DSİ'ye ait olan müjdelerimiz. 4 tane Orman Genel Müdürlüğü müjdesi var. 2 tane Doğa Koruma Milli Parklar müjdesi var. Sözümüzün eriyiz. Ne söz verdiysek yapacağız." diye konuştu.

Eroğlu, Yalova'da 2014 yılında kuraklık yaşandığını ve suyun bitmek üzere olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Akla şu gelebilir, 'Bize ne, belediyenin vazifesi. Vatandaş da belediyenin bir şey yapamadığını görsün.' diyebiliriz. Ben hatta sosyal medyada 'Veysel hoca bizi de kurtar.' diye yazdığını biliyorum. Bir kısmı da diyordu ki, 'Bu muhalefet belediyesi olduğu için yardım etmeyeceksin.' diye. Dedim ki, oradaki vatandaşlar da bizim vatandaşımız, hepsini seviyoruz. Neticede biz burada yıldırım hızıyla kuyular açtık. Büyük bir derenin buraya bağlantısını yaptık. Allah'a şükür. Bu sene mesela 44 yılın en kurak yılı ama hiç sıkıntı yaşamadık, yaşatmayacağız. Biz burası için büyük düşünüyoruz. Yalova'ya büyük yatırımlar yapıldı, yapılmaya da devam edecek.'

Yalova'yı daha da geliştirmek istediklerini anlatan Eroğlu, buranın sadece deniz turizmi ile değil tabiat güzellikleri, termal ve sağlık turizmi ile ilgili de anılması gerektiğini bildirdi.

Barajlardaki doluluk oranları

Bir gazetecinin "Kısa bir süre önce Türkiye'deki barajlarda yüzde 26-30 oranında doluluk oranı olduğunu söylemiştiniz. Şu an Türkiye genelinde barajlarda doluluk oranı nedir?'' sorusuna Eroğlu, şu yanıtı verdi:

"Son günlerde yağışlar başladı. Bugün Ege kıyı şeridinde, pazartesi, salı bütün Ege, salı, çarşamba da tüm Türkiye'yi kapsayacak şekilde yağış bekliyoruz. Biz su ile ilgili çok büyük düşünüyoruz. Vatandaşlar eskiden 'Su gelecek mi gelmeyecek mi?' diye büyük bir korku içindeydi. Artık öyle bir korku yok. Çünkü bizim A, B planlarımız var. Biz her sene mayıs ayında benim başkanlığımda mutlaka bir çalışma yapıyoruz, 'Şehirlerin durumu ne? A planı mı, yoksa B planı mı uygulayacağız.' diye. Bu sene de baktık sıkıntıları giderdik. Yani herhangi bir sıkıntı yok. Mesela sulama maksatlı 235 barajda doluluk oranı yüzde 31. İçme suyu maksatlı 90 büyük barajımız var, doluluk yüzde 30, enerji maksatlı 115 baraj, yüzde 36 dolu. Şu anda İstanbul'da yüzde 55, İzmir ve Bursa'da yüzde 42, Ankara'da yüzde 10 ama Çamlıdere Barajı çok büyük. Ayrıca bizim orada şu an B planı, bir de önümüzdeki yıl C planı devreye giriyor. Gerede'den 32 kilometre uzaktan tek tünel, dünyanın en uzun içme suyu tünelini bitireceğiz önümüzdeki yıl. Dolayısıyla herhangi bir sıkıntı yok."

İstanbul'da 2071 yılına kadar problemi çözdüklerine vurgu yapan Eroğlu, "Neden? Çünkü Melen Barajı bitiyor. Çünkü sadece Melen Barajı'ndan 1 milyar 100 milyon metreküp su almak mümkün. Tek başına bütün İstanbul'un halihazırdaki ihtiyacını karşılayacak bir çözüm var. Hatlar falan yapıldı. Su zaten veriyoruz. Barajda su depolama imkanı var. Su tutuyoruz, bir problem yok. Hangi şehri sorarsan söyleyeyim size.'' değerlendirmesinde bulundu.

"Oradaki de bizim insanımız"

Eroğlu, Düzce'den başlayarak Yalova ve Bursa dahil olmak üzere Bulgaristan hududuna kadar Entegre Su Yönetim Sistemi hazırladıklarını da anımsatarak, bu bölgedeki herhangi bir şehirde su sıkıntısı yaşandığında devreye alabilecekleri B planları bulunduğunu aktardı.

İstanbul ve İzmir'in asırlar boyu su sıkıntısı çektiklerini ancak bu sıkıntının artık kalmadığının altını çizen Bakan Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mesela İzmir için bizim 'Bak muhalefet belediyesi var. Susuz kalsın, boş ver. Belediyenin su veremediği anlaşılsın.' deme olayımız yok. Oradaki de bizim insanımız. Oraya su götürmek bizim boynumuzun borcudur. Manisa Gördes Barajı'ndan, 115 kilometre mesafede içinden otomobil geçecek çapta borular var, İzmir'e su getirdik. Hatta Buca tünelini yapamadılar onu dahi deldik, tünelin içinden tır geçecek tüneli de biz yaptık. Mardin'e suyu biz götürdük. 50-100 yıldır susuz. Şırnak'a, Kars'a, Edirne'ye biz götürdük. Tekirdağ var, yazın susuzluk çekiyordu. Merak etme su meselesi yok.''

Veysel Eroğlu, şu anda barajlardaki su seviyesinin en düşük olduğu noktadan geçildiğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ekim-kasım ayları barajlarda su seviyesinin en düşük olduğu ay. Neden baraj yapıyoruz? Baraj yapmamızın sebebi şu; Türkiye'de sürekli akan nehir yok. Yazın neredeyse Kızılırmak bile ince çay gibi akıyor. Biz ilkbaharda yağan yağmuru biriktirmek için baraj yapıyoruz. Sadece önümüzdeki hafta perşembe günü 29 Kasım'da sayın Cumhurbaşkanımız 375 tesis içinde 77 baraj açacak bir seferde. Eskiden bir bakanın tuvalet açtığını biliyorsunuz, modern tuvalet diye. Merak etme, hiçbir şehri susuz bırakmayacağız Allah'ın izniyle, bırakmıyoruz. Hedef, 2050-60 İstanbul'da 2071 yılına kadar. 'Ondan sonra ne olacak?' diye sorarsan, gelecekteki bakana bir mektup bırakacağım. 2071 yılına kadar İstanbul için yeter.''

Konuşmasının ardından Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, Bakan Eroğlu'na bir plaket sundu.

AK Parti Yalova İl Başkanlığı ziyareti

Valiliğin ardından partisinin Yalova İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Eroğlu, burada yaptığı konuşmada ise AK Parti teşkilatının dünyanın en güçlü teşkilatı olduğunu, 11 milyona varan üyesiyle Avrupa'daki pek çok ülkenin nüfusundan daha büyük ve güçlü olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 Mayıs'ta yapılan kongrede AK Parti Genel Başkanı olduğunu anımsatan Eroğlu, "Biz bundan büyük bir mutluluk duyduk. AK Parti'ye büyük bir heyecan geldi. 2019'da büyük seçimler var. Mart 2019'da belediye seçimleri ve akabinde Kasım 2019'da da hem milletvekili hem de Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. AK Parti hazır." ifadelerini kullandı.

"AK Parti Türkiye'nin çimentosudur.'' diyen Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, şunları kaydetti:

"İnşallah hep birlikte Türkiye'yi daha ileri hedeflere götüreceğiz. Cumhurbaşkanımızın bize gösterdiği 3 hedef var. Birisi Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında yanı 2023 yılında dünyanın 10 büyük ekonomisi arasına Türkiye'yi taşımak, 2053 yılı İstanbul'un fethinin 600. yılında gençler bayrağı daha da ileriye taşıyacak. Tabii ki 26 Mayıs 1071 tarihinde Sultan Alparslan büyük bir zafere mühür vurmuştur ve Anadolu kapılarını açmıştır. Dolayısıyla bu büyük ve şanlı zaferin bininci yılını yeni doğan, doğacak olanlar da kutladığı zaman Türkiye dünyada küresel bir güç olacak."

Muhabir: Yavuz Emrah Sever-Uğur Ulu