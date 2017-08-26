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Bakan Eroğlu'ndan sanatçı Haluk Levent'e davet

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı Şeytan Sofrası mevkisinde yanan alanların ağaçlandırılması faaliyetine katılacak olan sanatçı Haluk Levent'in seslendirmesi durumunda türkü sözlerini kendisinin yazabileceğini belirtti.

Bakan Eroğlu'ndan sanatçı Haluk Levent'e davet

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı Şeytan Sofrası mevkisinde yanan alanların ağaçlandırılması faaliyetine katılacak olan sanatçı Haluk Levent'in seslendirmesi durumunda türkü sözlerini kendisinin yazabileceğini belirtti.

26 Ağustos 2017 Cumartesi 13:23
Bakan Eroğlu'ndan sanatçı Haluk Levent'e davet

ANKARA (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı Şeytan Sofrası mevkisinde yanan alanların ağaçlandırılması faaliyetine katılacağını belirten sanatçı Haluk Levent'in seslendirmesi durumunda türkü sözlerini kendisinin yazabileceğini bildirdi.

Bakan Eroğlu, AA muhabirine, Şeytan Sofrası mevkisinde meydana gelen yangına ilişkin açıklama yaptı. Yanan alanların tahsis edildiği iddialarının doğru olmadığını vurgulayan Eroğlu, "Bizim hükümetimiz döneminde bir metrekare alan dahi başka bir amaçla tahsis edilmedi. Hatta bir yıl içinde yanan alanları ağaçlandırmak durumundayız." dedi.

Şeytan Sofrası mevkisinde 5 hektar alanın yandığını ve hemen söndürüldüğünü aktaran Bakan Eroğlu, şöyle konuştu:

"Yanan alanın derhal ağaçlandırılması için talimat verdim. Şeytan Sofrası'nı cennet sofrası gibi yemyeşil yapacağız. Hatta fırsat bulursam bazı sanatçı kardeşlerim, 'Bakanım haber ver biz de gelelim' dedi. Ben de Twitter'dan onlara mesaj yolladım, 'Ben de gelmeye çalışacağım sizlere de teşekkür ediyorum' dedim. Bütün vatandaşlarla davul-zurna ile... Hatta sanatçılar gelirse onlar da 'Ormanlar, yanmasın, vatandaş dikkatli olsun' diye türkü okusun. İsterse ben de türkünün sözlerini yazabilirim. 'Böyle bir program yapalım' diyoruz. Çalışmalar başladı."

Bakanlık ile Haluk Levent arasındaki Twitter mesajları

Bakan Eroğlu, sanatçı Haluk Levent'in, Ayvalık'taki orman yangınına ilişkin sosyal medyadaki paylaşımına yanıt verdi. Haluk Levent, Şeytan Sofrası'ndaki yangına ilişkin, Twitter hesabından, "Tüm takipçilerim! AHBAP olarak karar alıyoruz. Belirleyeceğimiz tarihte fidan dikmeye bizimle beraber var mısınız?" mesajını paylaşmıştı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından Levent'in bu mesajına karşılık, "Sayın Haluk Levent, Ayvalık'taki saha temizlenmeye başlandı. Kasım'da fidanlar toprakla buluşturulacak. Hassasiyetiniz için teşekkür ederiz." yanıtı verildi.

Levent bu paylaşıma, "Orman ve Su İşleri bu tweeti attı. Tamam biz de Kasım ayında fidanlar dikilirken orada olacağız. Ve ondan sonra diğer yakılan ormanlarda..." ifadeleriyle yanıt vermişti.

Bakan Eroğlu, "Ayvalık'daki yangında zarar gören 'Şeytan Sofrası'na Ekim veya Kasım ayında ilk fidanları dikeceğiz. İsmini de 'Cennet Sofrası' yapacağız.", "Ayvalık'daki orman yangınında zarar gören sahanın yeniden ağaçlandırılması için çalışmalara başladık." paylaşımında bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Orman Su İşleri Bakanı Veysel EroğluPolitikaSanatçı Haluk Levent
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