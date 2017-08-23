Bakan Fakıbaba, İzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti

SARAYBOSNA (AA) - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki temasları çerçevesinde, bağımsız Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti.

Sırbistan temaslarının ardından dün akşam Saraybosna'ya geçen Fakıbaba, bugün ilk olarak Kovaçi Şehitliği'ne gelerek, merhum Aliya İzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti. Fakıbaba, İzetbegoviç'in kabrine çiçek bırakıp dua etti.

Fakıbaba, Saraybosna'daki temasları kapsamında, Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic, Dış Ticaret ve Ekonomik İlişkiler Bakanı Mirko Sarovic ve ülkedeki iki entiteden biri olan Bosna Hersek Federasyonu'nun (FBIH) Tarım, Su ve Orman Bakanı Semsudin Dedic ile görüşmeler yapacak.

Muhabir: Lejla Bıogradlıja