Bakan Kaya sınır karakolunda askerlerle yemek yedi

GAZİANTEP (AA) - Aile Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki Soylu Sınır Karakolu'nda görev yapan askerlerle yemek yedi.

Kaya, beraberindeki Vali Ali Yerlikaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve bazı milletvekilleriyle Oğuzeli ilçesindeki Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti.

Çocuk ve gençlerle sohbet eden Kaya, onlara hediyeler sundu.

Daha sonra beraberindekilerle Karkamış ilçe hudutları içinde yer alan Suriye sınırındaki Soylu Sınır Karakolu'na geçerek askerlerle yemek yiyen Bakan Kaya, burada yaptığı konuşmada, sınırlarda vatanı koruyan, şehirlerde, dağlarda terörle amansız bir mücadele veren kahraman asker ve polislerinCumhuriyeti'nin bu topraklardaki ebedi varlığının teminatı olduğunu söyledi. "Türkiye, her zaman dualarıyla sizlerin yanındadır"

Kaya, Türkiye'nin 80 milyon vatandaşının her birinin bu vatana hizmet etmeyi şeref bildiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Şehit ve gazilerimizin bıraktığı bu kutlu mirasa, sahip çıkmaya hep birlikte devam edeceğiz. Bu onurlu mücadelede annelerimiz, babalarımız, 80 milyonluk Türkiye, her zaman dualarıyla sizlerin yanındadır. Bu millet, düşmana göz açtırmayan siz kahraman Mehmetçiklerimize her zaman minnettardır. Burada görev yapan her bir Mehmetçiğimiz, sınırlarımızı koruyan hudut kartallarımızsınız adeta. Sizlerin vatan nöbetinde göstermiş olduğunuz üstün cesaret ve ortaya koyduğunuz kahramanlık takdire şayan. Dosta güven, düşmana korku salıyorsunuz. Devletimiz sizler sayesinde tüm terör örgütleriyle amansız bir şekilde azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürüyor. Sizlerin şehit ve gazilerimizden devraldığınız kutsal emaneti, layıkıyla yerine getireceğinizden eminiz. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi, rahmetle, minnetle yad ediyorum. Vatan için mücadele eden kahraman Türk ordusunun kahraman mensuplarını saygıyla sevgiyle selamlıyorum."

Muhabir: Kerem Kocalar