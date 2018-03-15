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Bakan Kaya, Suriyeli mülteci çocuğun mektubuna BM'den cevap gönderdi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, İntizar isimli Suriyeli mülteci çocuğun uluslararası topluma gönderdiği mektuba BM'den cevap yazdı.

Bakan Kaya, Suriyeli mülteci çocuğun mektubuna BM'den cevap gönderdi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, İntizar isimli Suriyeli mülteci çocuğun uluslararası topluma gönderdiği mektuba BM'den cevap yazdı.

15 Mart 2018 Perşembe 08:36
Bakan Kaya, Suriyeli mülteci çocuğun mektubuna BM'den cevap gönderdi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER(AA) - İstanbul merkezli Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı temsilcileri, bu yıl 62'ncisi düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Kadının Statüsü Komisyonu Toplantıları'na katılarak, Fatih'te yaşayan Suriyeli aileler ve çocukların mesajlarını BM'ye getirdi.

Mesajların toplandığı kartların bir tarafı boş bırakılarak BM'de Kadının Statüsü Komisyonu Toplantıları'nın katılımcılarına sunuldu.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da İntizar isimli Suriyeli mülteci çocuğun mektubuna toplantılara katıldığı BM'den cevap gönderdi.

Kaya, önce İntizar'ın gönderdiği mektubu okudu. İntizar, mektubunda, "Bir sabah uyandık ve savaş başlamıştı. Evlerimizi kaybettik, elektrik, su yoktu ve hiçbir çocuk okula gidemiyordu. Böyle bir dünyada yaşamak ister miydiniz?" ifadelerine yer verdi.

Bakan Kaya'nın, İntizar'ın mektubuna yanıtı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İntizar'a cevaben, "Hiçbir çocuğun böyle bir dünyada yaşamasını elbette istemiyoruz ve acınızı paylaşıyoruz. Size sadece kapılarımızı açmadık, kalplerimizi açtık ve Suriye'deki savaşın bir an önce son bulması için de her türlü diplomatik girişimi sürdürüyoruz." mesajını gönderdiğini söyledi.

Türkiye'nin, Zeytin Dalı Harekatı'yla da Afrin bölgesinde Suriyelilerin huzur ve güven içinde yaşayabileceği bir ortam oluşturmanın derdinde olduğunu belirten Kaya, hiçbir sivilin zarar görmeden orada huzur ve güven içinde yaşayacağını ifade etti.

Kaya, "Ben de İntizar'a bir an önce orada barışın gerçekleşmesini umduğumu ve bunun için çok çaba sarf ettiğimizi yazdım. Şimdi mektubumu yollayacağım." dedi.

"Kadınların kalkınma sürecine katılım ekonomi için büyük önem taşıyor"

Kaya, BM Kadının Statüsü Komisyonu 62. Oturumu kapsamında düzenlenen "Kırsalda Kadınların Güçlendirilmesi, Türkiye Perspektifi" adlı yan etkinlikte konuştu.

Türkiye'nin "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kırsal Kadınlar ve Kızların Güçlendirilmesindeki Zorluklar ve Fırsatlar" olarak belirlenen bu yılki toplantıların temasına özel önem verdiğini belirten Kaya, "Kadınların kalkınma sürecine katılımı hem ailelerin hem de ulusların ekonomileri için büyük önem taşıyor." dedi.

Sürdürülebilir kalkınma için gerekli dönüşümün başarılmasında kırsal alandaki kadınlar ve kızların bu süreçte aktif rol almasını sağlamanın temel politikalardan biri olduğuna dikkati çeken Kaya, sosyoekonomik faktörlerin kırsal alanlardaki etkilerinin daha fazla olduğunu anlattı. Kaya, kadınların sınırlı sayıda ücretli iş fırsatları, hane geliri konusunda söz sahibi olamama ve sosyal güvenlikten mahrum olma gibi ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldığına işaret etti.

Kırsal alanlardaki kadınların karşılaştığı sorunların çözümü için Türkiye'de stratejiler geliştirildiğini ve politikalar oluşturulduğunu aktaran Kaya, özellikle mevsimlik kadın tarım işçilerinin çalışma ortamını iyileştirmek ve ilgili kurumların verimli çalışmasını sağlamaya yönelik önlemler içeren ve yürürlükte olan yasal düzenlemeler bulunduğunu dile getirdi.

Muhabir: Betül Yürük

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