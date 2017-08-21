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Bakan Kaya'dan 15 Temmuz şehidinin oğluna yaş günü sürprizi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Yüce'nin, kendisi ile aynı adı taşıyan oğlunun ilk yaş gününde aile ile bir araya geldi.

Bakan Kaya'dan 15 Temmuz şehidinin oğluna yaş günü sürprizi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Yüce'nin, kendisi ile aynı adı taşıyan oğlunun ilk yaş gününde aile ile bir araya geldi.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 22:12
Bakan Kaya'dan 15 Temmuz şehidinin oğluna yaş günü sürprizi

ANKARA (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan Yasin Bahadır Yüce'nin kendisiyle aynı adı taşıyan oğlunun ilk yaş gününde bir sürpriz yaparak aileyle bir araya geldi.

Bakan Kaya, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminde Gölbaşı'ndaki Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığının bombalanması sırasında şehit olan polis memuru Yüce'nin Elvankent'teki evini ziyaret etti.

Şehit babası Yüce ile aynı adı taşıyan Yasin Bahadır Yüce'nin ilk yaş gününde ailenin mutluluğunu paylaşan Kaya, "Babasının büyük bir kahraman olduğunu, bir kahramanın evladı olduğunu anlamaya başlayınca anlatacağız." diye konuştu.

Ailenin vakur duruşunun kendilerine güç verdiğini ifade eden Kaya, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından şehit ailelerini ve gazileri ziyaret ettiklerini, onları yalnız bırakmamaya çalıştıklarını belirtti.

Bakanlık ekiplerinin FETÖ/PDY davaları sürecinde de ailelerin yanında olduğunu dile getiren Kaya, bundan sonra da ailelere destek olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Kaya, 2005'te Antalya'da görevli olduğu helikopterin denize düşmesi sonucu şehit olan Radar Astsubay Kıdemli Çavuş Aydın Canbolat'ın evini de ziyaret edeceklerini söyledi.

Kaya, balon ve oyuncak seti hediye ettiği Yüce ile doğum günü pastasını da beraber kesti.

"Hayatımıza güneş gibi doğdu"

Şehit eşi Ayşe Yüce ise Bakan Kaya'ya her zaman yanlarında olduğu için teşekkür etti.

Oğlu Yüce'nin yeni yeni konuşmaya başladığını anlatan Yüce, "Şimdilik küçük. 'Baba' deyince seviniyoruz. Ama birkaç sene sonra 'baba' dediğinde ne diyecek diye düşünüyoruz. Şükrediyoruz zaten Rabbimize. Bize bu şehadeti nasip ettiyse bize bu yükü, oğlum doğmadan verdiyse vardır bir bildiği diyoruz." diye konuştu.

Muhabir: Merve Yıldızalp


Anahtar Kelimeler:
Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan KayaTürkiyeYasin Bahadır Yüce
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