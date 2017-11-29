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Bakanlık 'Çiftlik Bank' için inceleme başlattı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, son dönemde vatandaşlar tarafından saadet zinciri olduğu gerekçesiyle şikayet konusu olan Çiftlik Bank isimli sanal oyun için inceleme başlattı.

Bakanlık 'Çiftlik Bank' için inceleme başlattı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, son dönemde vatandaşlar tarafından saadet zinciri olduğu gerekçesiyle şikayet konusu olan Çiftlik Bank isimli sanal oyun için inceleme başlattı.

29 Kasım 2017 Çarşamba 14:47
Bakanlık 'Çiftlik Bank' için inceleme başlattı

ANKARA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, son dönemde vatandaşlar tarafından saadet zinciri olduğu gerekçesiyle şikayet konusu olan Çiftlik Bank isimli sanal oyun için inceleme başlattı.

Edinilen bilgilere göre, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına son dönemde yapılan başvurularda, sanal çiftlik oyunu olarak bilinen "Çiftlik Bank" isimli gelir vadeden sistemin yasal olup olmadığı soruldu. Vatandaşların, söz konusu oyunun, piramit satış sistemi olabileceği gerekçesiyle denetim yapılmasını talep ettiği öğrenildi.

Bakanlık da son dönemde yazılı ve görsel medyada sıklıkla gündeme gelen, ihbar ve şikayetlere de konu olan sanal çiftlik oyununa ilişkin, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında harekete geçti.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, "Çiftlik Bank" isimli sistemi işlettiği anlaşılan Fame Game Hayvancılık Sanayi ve Ticaret AŞ'nin de bulunduğu bazı şirket ve organizasyonları denetim kapsamına aldı.

Bakanlığın, benzer yapıların tespiti ve denetimine ilişkin çalışmalarının devam ettiğine işaret edildi.

Muhabir: Deniz Çiçek Palabıyık

Anahtar Kelimeler:
Çiftlik BankEkonomiGümrük Ve Ticaret Bakanlığı
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