Bakanlıktan 'slime' uyarısı

ANKARA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, basına yansıyan haberler dolayısıyla "slime" adlı ürünle ilgili olarak derhal harekete geçilerek inceleme başlatıldığı belirtildi.

Ürünle ilgili olarak 2 farklı tedarik şekli olduğu ifade edilen açıklamada, ürünün üreticiler tarafından üretilip nihai haliyle tüketiciye sunulduğu gibi içeriğinde bulunan maddelerin tüketiciler tarafından temin edilip, evde uzman olmayan eller tarafından da hazırlanabildiği bilgisine yer verildi.

Basına yansıyan haberlere konu olan ürünlerin piyasaya arz edilen nihai ürün olmadığına ve kimyasal maddeler kullanılarak tüketici tarafından evde üretildiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Boraks isimli maddetan temizliğe günlük hayatta karışım olarak birçok üründe kullanılmaktadır. Diğer taraftan, 'slime' yapımında da kullanılan bu maddenin; özellikle çocuklar tarafından toz halindeyken solunması, gözle ve ciltle teması sağlık açısından tehlike oluşturmaktadır.

Konuya ilişkin teknik bilgisi olmayan kişilerin, 'slime' yapımı aşamasında söz konusu kimyasal maddeyle uzun süre temasının kontrol edilememesi büyük bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu kapsamda; çocukları cezbedici nitelikte olan bu ürünün, tüketiciler tarafından evde hazırlanması birtakım riskler içermektedir. Bunun yerine uygunluk değerlendirme işlemleri yapılmış, gerekli testlerden geçmiş, üzerinde uyarı işaretleri bulunduran, Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği hükümlerine uygun şekilde piyasaya arz edilmiş ürünlerin tercih edilmesinin bu riskleri ortadan kaldıracağı düşünülmektedir."

Açıklamada, basında yer alan haberler üzerine ambalajlı ürünlerden alınan numunelere uygulanan testler neticesinde uygunsuzluğa rastlanmadığı belirtildi.

Muhabir: Göksel Yıldırım