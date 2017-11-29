Bakanlıktan yoksul çocuklara sosyal destek

ANKARA (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, ekonomik imkansızlıklar nedeniyle aileleri bakmakta güçlük çektiği için maddi olarak desteklenen çocuklara, sosyal, kültürel, sanatsal ve akademik destek de verecek.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü öncülüğünde, yoksul ailelerin sadece ekonomik yetersizlikler sebebiyle çocuklarını kurum bakımına vermesinin önüne geçmek amacıyla başlatılan "Sosyal ve Ekonomik Destek (SED)" uygulamasının "Okul Destek Projesi" ile kapsamının genişletilmesi kararı alındı.

Ekonomik yetersizlik çeken 105 bin 310 çocuk için ailelerine bu yılın ekim ayına kadar toplam 682 milyon lira destek sağlayan Bakanlık, yeni projeyle SED'de psikolojik destek ve okul başarısı faktörlerini de dikkate alacak.

Bir yıllık uygulama sürecinde bütçesi 2 milyon lira olarak belirlenen Okul Destek Projesi'yle ailelerde çocuk adına farkındalık oluşturulması, çocuklara okul dışı zamanlarını kaliteli ve verimli kullanabilecekleri ortam ve imkanların sunulması amaçlanıyor.

Bakanlık, bu kapsamda, SED hizmetinden yararlanan çocukları sadece maddi olarak değil akademik, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerle destekleyecek. Bakanlık, ayrıca çocukların bu faaliyetlere katılmasını sağlayacak. Gelecek yıl 23 ilde başlatılacak

Okul Destek Projesi'ni ilk etapta pilot uygulama olarak başlatan Bakanlık, çalışmanın yürütüleceği 23 ili belirledi.

Buna göre, gelecek yıldan itibaren, Ağrı, Antalya, Aydın, Bartın, Batman, Bingöl, Bursa, Denizli, Erzincan, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Kırklareli, Konya, Muğla, Samsun, Şırnak, Trabzon ve Yozgat'ta maddi imkansızlıklar içerisinde olan ve SED'den yararlanan yüzlerce çocuk, "Okul Destek Projesi" ile sosyal, kültürel ve psikolojik açıdan desteklenecek.

Projeyle çocukların psikososyal gelişimlerinin birebir takibinin yanı sıra eğitim alanında rehberlik ve destek hizmeti de verilecek. Böylelikle çocuklara sosyal fırsat eşitliği sağlanması, okula devam ile okul başarı puanlarının artmasına katkı verilmesi hedefleniyor.