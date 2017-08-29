Bakıma muhtaçların evinde bayram temizliği

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da bakıma muhtaç 300 kişinin evinde bayram temizliği yapıldı.

Bağcılar Belediyesi'nin yazılı açıklamasına göre, ilçede 2011 yılında hizmete sunulan "Yaşama Destek Projesi" kapsamında engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç 300 kişinin evi her ay düzenli olarak temizleniyor.

Bağcılar Belediyesi Halkla ilişkiler Müdürlüğü'ne bağlı temizlik ekibi, Kurban Bayramı öncesi yoğun bir çalışma programına girdi.

Bu kapsamda, bakıma muhtaç, yaşlı ve engelli 300 kişinin evinde yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Bakıma muhtaç kişilerin tamamının bayrama hijyenik bir ortamda girmesi için temizlik sırası bayram sonrasına kalanlar da öne alındı. Bu uygulama sayesinde bayrama sayılı günler kala temizlenmemiş ev kalmadı.

- "Bayrama pırıl pırıl gireceğim"

Evi temizlenen yüzde 82 engelli raporu bulunan kemik ve göğüs kanseri, 68 yaşındaki Sevgi Okumuş, bayrama temiz bir evde girmenin mutluluğunu yaşıyor.

Okumuş, hastalığı nedeniyle işlerini yapamadığını ve evini temizleyemediğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Belediyemizden Allah razı olsun, beni bu dertten kurtardı. Temizlik görevlileri her ay evimi baştan aşağıya temizliyor. Bu bayram öncesi de yine evimi temizlediler. Onlar sayesinde bayrama pırıl pırıl gireceğim. Temizliğe gelenlerle aile gibi olduk. Sağ olsunlar evimi kendi evleri gibi temizliyorlar. Temizlikten sonra beraber sohbet edip çay içiyoruz. Bana arkadaşlık da ediyorlar."

Her zaman yardıma muhtaçların yanında olduklarını vurgulayan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Bakıma muhtaç hemşehrilerimizin ev temizliğini düzenli olarak yapıyoruz. Ekiplerimiz Kurban Bayramı öncesinde de yaşlı, bakıma muhtaç ve engelli vatandaşlarımızın evlerini baştan aşağı temizleyerek bayrama hazır hale getirdiler. Onları mutlu görmek bizi de mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.