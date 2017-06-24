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24 Haziran 2017 Cumartesi 10:43

Bakırköy'de patlama; Tatlıcı dükkanı havaya uçtu

Bakırköy Osmaniye Mahallesi'nde bir tatlıcı dükkanında meydana gelen şiddetli patlama ortalığı savaş alanına çevirdi.

Bakırköy'de patlama; Tatlıcı dükkanı havaya uçtu
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Bakırköy'de patlama; Tatlıcı dükkanı havaya uçtu

Ramazan Bayramı'na saatler kala Bakırköy'de tatlıcı dükkanında meydana gelen patlama Bakırköy'de korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. İki kişinin yaralandığı şiddetli patlamanın nedeni bilinmiyor. Doğal Gaz kaçağı iddialarına İGDAŞ 'Söz konusu işyerinde doğal gaz bağlantısı bulunmuyor. Her hangi bir sızıntı da tesbit edilmedi" cevabını verdi. Patlama sonrası sokak savaş alanına dönerken vatandaşlara ait araçlar hasar gördü, evlerin camları kırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bakırköy'de Osmaniye Mahallesi Cami Sokağı'nda bir tatlıcı dükkanında, bir patlama meydana geldi. Patlamanın yaşandığı dükkanın etrafındaki çok sayıda ev, iş yeri ve otomobilde hasar oluştu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

YARALANAN KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Polis ekipleri, iş yerinin çevresinde güvenlik önlemi aldı. İtfaiye görevlileri ise tatlıcı dükkanının bulunduğu binadan bazı vatandaşları tahliye etti. Patlamanın etkisiyle çevredeki çok sayıda ev, iş yeri ve otomobilin camlarının kırıldığı görüldü.

Hafif yaralanan bir kişinin ambulansla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri de patlamanın yaşandığı sokakta çalışma başlattı.

İGDAŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

İGDAŞ, Bakırköy'de patlama yaşanan işyerinde doğalgaz tesisatı ve kullanımı olmadığını bildirdi.

İGDAŞ'tan yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Osmaniye Mahallesi Cami Sokak'taki işyerinin pastane olarak faaliyet gösterdiği, söz konusu yerde meydana gelen patlamanın doğalgaz kaynaklı olmadığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu patlamanın olduğu işyerinde doğalgaz tesisatı ve kullanımı yoktur. Bununla birlikte, İGDAŞ Doğalgaz Acil Ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, patlamanın olduğu iş yeri, bina ve çevresinde yapılan ölçümlerde herhangi bir doğalgaz kaçağına rastlanmamıştır. Olayın kesin nedeni, yapılacak adli soruşturma sonucunda netlik kazanacaktır."
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