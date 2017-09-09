Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 27°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
108452
ALTIN
147.660
DOLAR
3.4090
STERLİN
4.5051
EURO
4.1028
Şampiyona Memleketinde Muhteşem Karşılama
Şampiyona Memleketinde Muhteşem Karşılama
Beşiktaş Karabük deplasmanında
Beşiktaş Karabük deplasmanında
Fenerbahçe Başakşehir'i konuk ediyor
Fenerbahçe Başakşehir'i konuk ediyor
Birinci transfer dönemi sona erdi
Birinci transfer dönemi sona erdi
Trabzonspor, Volkan Şen ile anlaştı
Trabzonspor, Volkan Şen ile anlaştı

Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müslüman sayısı 290 bine ulaştı

BMMYK, 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar’daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müslüman sayısının 290 bine ulaştığının tahmin edildiğini bildirdi.

Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müslüman sayısı 290 bine ulaştı

BMMYK, 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar’daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müslüman sayısının 290 bine ulaştığının tahmin edildiğini bildirdi.

09 Eylül 2017 Cumartesi 17:44
Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müslüman sayısı 290 bine ulaştı

COX'S BAZAR (AA) - Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar’daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müslüman sayısının 290 bine ulaştığının tahmin edildiğini bildirdi.

BMMYK'nın Bangladeş'teki bölge sözcüsü Vivian Tan, ülkeye sığınanların sayısının giderek artmaya devam ettiğini, dolu kamplar nedeniyle acilen daha fazla geçici barınağa ihtiyaç olduğunu belirtti.

"Çok uzun süre barınılamayacak derme çatma sığınakların yayıldığını görüyoruz"

Bangladeş'e yeni gelenlerin yol kenarlarına ya da herhangi bir toprak bölgeye kendiliğinden yerleştiğine dikkati çeken Tan, "İnsanları çok uzun süre barındırmayacak derme çatma sığınakların yayıldığını görüyoruz." ifadesini kullandı.

Kamplarda ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını kaydeden Tan, "Bu çok zor çünkü her gün gidecek yeri olmayan yeni gelenler görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

BMMYK tahminlerine göre 290 bin kişinin Bangladeş’e ulaştığı kaydedildi.

BM, yeni yerleşim yerleri kurabilecek daha fazla arazi alanı talep etti

BM, Bangladeş makamlarından, yeni yerleşim yerleri kurabilecek daha fazla arazi alanları hazırlamalarını talep etti.

Muhabir: Zehra Ulucak

Anahtar Kelimeler:
Arakanlı MüslümanlarBangladeşBirleşmiş MilletlerBMBMMYKDünyaMyanmar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Siirt'te 33 yabancı uyruklu yakalandı
Siirt'te 33 yabancı uyruklu yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'da Hazret Sultan Camisi'ni ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'da Hazret Sultan Camisi'ni ziyaret etti
Avustralyalılardan Arakan'daki katliama tepki
Avustralyalılardan Arakan'daki katliama tepki
Şehit Astsubay Kök son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Astsubay Kök son yolculuğuna uğurlandı
Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Hüseyin ile görüştü
Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Hüseyin ile görüştü
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Yaklaşan seçimler Türkiye düşmanlığı konusunda yarışa soktu
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Yaklaşan seçimler Türkiye düşmanlığı konusunda yarışa soktu
İçişleri Bakanı Soylu: Güvenlik güçlerimiz bir tek vatandaşımıza halel getirmemiştir
İçişleri Bakanı Soylu: Güvenlik güçlerimiz bir tek vatandaşımıza halel getirmemiştir
'Çengelköy çınarı' canlanıyor
'Çengelköy çınarı' canlanıyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim