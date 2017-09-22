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Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısı 429 bine yükseldi

BM, 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısının 429 bine yükseldiğini bildirerek, ülkedeki kampların aşırı kalabalık olduğunu ve hastalık riski olduğu uyarısında bulundu.

Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısı 429 bine yükseldi

BM, 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısının 429 bine yükseldiğini bildirerek, ülkedeki kampların aşırı kalabalık olduğunu ve hastalık riski olduğu uyarısında bulundu.

22 Eylül 2017 Cuma 16:23
Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısı 429 bine yükseldi

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü Andrej Mahecic, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, "Kamplar çok kalabalık ve hastalık riski var." dedi.

Mahecic, "Myanmar'dan kaçan Arakanlı Müslümanların sayısı yarım milyona yaklaşırken, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği de Bangladeş'in güneydoğusunda yer alan 2 resmi mülteci kampına yakın bölgeye yerleşen, acil yardıma muhtaç sığınmacılara yardımlarını arttırıyor." bilgisini verdi.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Fillipo Grandi, yarından itibaren Bangladeş'e 3 gün sürecek bir ziyarette bulunacak ve Arakanlı sığınmacılarla bir araya gelecek.

BM'nin Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Sözcüsü Joel Millman, 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısının 429 bine yükseldiğini açıkladı.

Myanmar'dan kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslüman sayısının günlük ortalama 20 binden yaklaşık bine kadar düştüğünü belirten Millman, sığınmacı akınının hızını azaltmasına rağmen devam ettiğini belirtti.

Joel Millman, Bangladeş'teki Arakanlı Müslümanların sayısının 803 bine ulaştığını, 300 bininin çatışmalardan önce ülkede bulunduğunu, 74 bininin Ekim 2016'daki çatışmalar sonrasında Bangladeş'e sığındığını ve 429 bininin ise son şiddet olayları sonrasında Myanmar'dan kaçarak Bangladeş'e geldiğini söyledi.

Myanmar ordusunun "silahlı militanlarla mücadele"yi öne sürerek Arakan'da sivillere yönelik düzenlediği saldırılarda, 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı ise tam olarak tespit edilemiyor.

Saldırılarda 200 civarında köy, ordu ve Budist milliyetçiler tarafından yakıldı ya da kullanılamaz hale getirildi. On binlerce Arakanlı Müslüman, can güvenliği nedeniyle hala bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor. Myanmar'dan kaçan siviller, dağlık bölgeler, Naf Nehri ya da denizden Bangladeş'e geçiyor.

Muhabir: Fatih Erel

Anahtar Kelimeler:
Arakanlı MüslümanBangladeşBMDünyaMyanmar
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