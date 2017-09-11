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Bangladeşli bakandan Myanmar'a Arakan suçlaması

Bangladeş Maliye Bakanı Muhit, "(Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddet eylemleri) Bangladeş'e yönelik dolaylı bir saldırıdır. Myanmar'ın haydut hükümetinin bu saldırısına hep birlikte direnmeliyiz." dedi.

Bangladeşli bakandan Myanmar'a Arakan suçlaması

Bangladeş Maliye Bakanı Muhit, "(Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddet eylemleri) Bangladeş'e yönelik dolaylı bir saldırıdır. Myanmar'ın haydut hükümetinin bu saldırısına hep birlikte direnmeliyiz." dedi.

11 Eylül 2017 Pazartesi 23:54
Bangladeşli bakandan Myanmar'a Arakan suçlaması

DAKKA

Bangladeş Maliye Bakanı Abdül Maal Abdül Muhit, Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara uyguladığı şiddetin Bangladeş'e yönelik "dolaylı bir saldırı" olduğunu söyledi.

Muhit, başkent Dakka'da gazetecilere yaptığı açıklamada "Evet, bu Bangladeş'e yönelik dolaylı bir saldırıdır. Myanmar'ın haydut hükümetinin bu saldırısına hep birlikte direnmeliyiz." dedi.

Bakan Muhit, Myanmar hükümetinin Arakan'da kendi vatandaşı olan sivillere uyguladığı katliamın engellenmesi için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Bangladeş hükümetinin kendilerine sığınan Arakanlı Müslümanlara kucak açarak üzerine düşen görevi yaptığını ifade eden Bakan Muhit, sınırın Myanmar tarafında mülteciler için güvenli bölge oluşturulması için de çaba harcadıklarını vurguladı.

Soykırım suçlaması

Öte yandan Bangladeş Ulusal İnsan Hakları Komisyonu Riyaz'ül Hak da AA'ya açıklamasında, Arakanlı Müslümanlara karşı yapılanları "soykırım" olarak niteledi.

Hak, "Myanmar güvenlik güçleri Birleşmiş Milletler (BM) kurallarını ihlal ediyor. Soykırım uyguluyor. Bangladeş hükümeti, bu suçun sorumlularının yargılanması için uluslararası mahkemede dava açacak." ifadesini kullandı.

"Erdoğan meseleyi BM'ye taşıyacak"

Hak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Myanmar'da yaşanan insan hakkı ihlallerini en az kendileri kadar önemsediğini gördüklerini belirterek, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan da sorunu ciddiye alıyor. Bangladeş Cumhurbaşkanıyla görüşmesinde, kendisine meseleyi BM'ye taşıyacağını ifade etti." diye konuştu.

Türkiye ve Bangladeş'in çabalarının Myanmar hükümeti üzerinde baskı kurabilecek bir uluslararası kamuoyu oluşturmasını umduğunu söyleyen Hak, uluslararı örgütlere Arakanlı Müslümanlara destek çağrısı yaptı.

Hak, şu ana kadar BM İnsan Hakları Komisyonu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) gibi örgütlere mektupla başvurarak, yaşanan insani trajediye müdahaleye çağırdıklarını kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
ArakanBangladeşMynamarRohingya
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