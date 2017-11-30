Bangladeş'ten Myanmar ordusuna suçlama

ANKARA (AA) - Bangladeş Devlet Başkanı Abdül Hamid, Myanmar'dan Bangladeş'e geçen Papa Franciscus ile devlet başkanlığı sarayında bir araya geldi.

Bangladeş Devlet Başkanı, Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara "acımasızca zulmettiğini" ifade ederek uluslararası topluma bu kişilerin güvenli şekilde evlerine geri dönmelerine ve Myanmar toplumuna entegre edilmelerine yardım etmesi çağrısında bulundu.

Binlerce Arakanlı Müslüman çocuk, kadın ve erkeğin vahşice öldürüldüğünü, evlerinin yakıldığını, binlerce kadının tecavüze uğradığını belirten Hamid, Bangladeş'in Arakanlı Müslüman sığınmacıları kollarını açarak karşıladığını, öte yandan eve geri dönmeleri ve "Myanmar'da sosyal, ekonomik ve siyasi hayata" entegre olmaları konusunda "ortak sorumluluk" bulunduğunu söyledi.

Bangladeş'te üç gün temaslarda bulunması planlanan Papa da yaptığı konuşmada, uluslararası toplumdan Arakanlı sığınmacılar sorununun çözümü konusunda "sonuca götüren önlemler" almasını ve ivedilikle Bangladeş hükümetine yardım etmesini istedi.

Papa "Rohingya" kelimesini kullanmaktan kaçındı

Papa Franciscus çok sayıda kişiye kucak açan Bangladeş'in bu fedakarlığını övgüyle karşıladığını dile getirerek "Hiçbirimiz, durumun ciddiyetini göz ardı edemeyiz." dedi.

Papa'nın Bangladeş'te de Arakanlı Müslümanların etnik adı "Rohingya" kelimesini kullanmaktan kaçındığını, bunun yerine "Arakan eyaletinden mülteciler" ifadesini tercih ettiği dikkati çekti.

Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Myanmar ziyaretinde Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii ile bir araya gelmiş, Arakanlı Müslümanların hedef olduğu zulüm ve katliamlardan bahsetmemişti.

Muhabir: Gamze Türkoğlu Oğuz