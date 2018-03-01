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Bangladeş'ten sınıra ilave asker konuşlandıran Myanmar'a tepki

Bangladeş, Myanmar yönetimini, ordusunun ve fanatik Budistlerin Arakan'da sürdürdükleri saldırılardan kaçan binlerce Arakanlı Müslüman'ın çadırlarda kaldığı tarafsız bölge yakınlarındaki sınırına ilave asker konuşlandırmakla suçladı.

Bangladeş'ten sınıra ilave asker konuşlandıran Myanmar'a tepki

Bangladeş, Myanmar yönetimini, ordusunun ve fanatik Budistlerin Arakan'da sürdürdükleri saldırılardan kaçan binlerce Arakanlı Müslüman'ın çadırlarda kaldığı tarafsız bölge yakınlarındaki sınırına ilave asker konuşlandırmakla suçladı.

01 Mart 2018 Perşembe 23:57
Bangladeş'ten sınıra ilave asker konuşlandıran Myanmar'a tepki

DAKKA (AA) - Bangladeş, Myanmar yönetimini, ordusunun ve fanatik Budistlerin Arakan'da sürdürdükleri saldırılardan kaçan binlerce Arakanlı Müslüman'ın çadırlarda kaldığı tarafsız bölge yakınlarındaki sınırına ilave asker konuşlandırmakla suçladı.

Bangladeş Sınır Muhafızlığından Tuğgeneral Mojibur Rahman, kurumunun, sınır muhafızlarını tek taraflı artıran ve askerlerini Tombru sınırına konuşlandıran Myanmar'ı protesto ettiğini belirtti.

Myanmar Sınır Muhafızlığından söz konusu durumu çözmek için görüşme talep ettiklerini söyleyen Rahman, Myanmar'ın gerekçesinin net olmadığını ancak bunun, tarafsız bölgedeki yaklaşık 6 bin Arakanlı Müslüman'ı Bangladeş'e doğru itme girişimi olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Rahman, tarafsız bölgedeki Arakanlı Müslümanların Bangladeş'e girmesi için hoparlörle çağrı yapan Myanmarlı yetkililerden şikayetçi oldu.

Bangladeş basını, Dışişleri Bakanlığına çağrılan Dakka'daki Myanmar Büyükelçisine protesto notası verildiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığının, Bangladeş'in, Myanmar'ın Tombru'da takviye asker konuşlandırmasıyla ilgili endişelerini ilettiği ve bu durumun, sınır boyunca gerginliği artıracağını belirttiği ifade edildi.

Bakanlığın, Myanmar güvenlik güçlerinin bölgeden derhal çekilmesini istediği kaydedildi.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

BM'nin açıkladığı son verilere göre, 25 Ağustos 2017'den bu yana Myanmar'daki şiddetten kaçan 688 bin Arakanlı Müslüman Bangladeş'e sığındı. Arakan'da 1970'lerde yaklaşık 2 milyon Müslüman'ın yaşadığı tahmin edilirken sistematik saldırılardan kaçış nedeniyle bu sayı 350 binin altına geriledi.

Uluslararası insan hakları kuruluşlarının yayınladığı uydu görüntülerine göre, bölgede Müslümanlara ait 350'den fazla köy yakıldı.

Anahtar Kelimeler:
Arakanlı MüslümanlarBangladeş Sınır MuhafızlığıMyanmar
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