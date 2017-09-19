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Barzani'den 'referandumun yerini tutacak anlaşma' açıklaması

IKBY Başkanı Barzani, 25 Eylül referandumunu ertelemenin ancak Bağdat yönetimiyle yapılacak "referandumun yerini tutacak" bir anlaşmaya bağlı olduğunu söyledi.

Barzani'den 'referandumun yerini tutacak anlaşma' açıklaması

IKBY Başkanı Barzani, 25 Eylül referandumunu ertelemenin ancak Bağdat yönetimiyle yapılacak "referandumun yerini tutacak" bir anlaşmaya bağlı olduğunu söyledi.

19 Eylül 2017 Salı 20:54
Barzani'den 'referandumun yerini tutacak anlaşma' açıklaması

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, referandumun yerini tutacak bir alternatif sunulmadığı takdirde 25 Eylül referandumunu ertelemenin imkânsız olduğunu belirtti.

Barzani, Erbil'in Soran ilçesinde katıldığı "evet" mitingindeki konuşmasında, "Referandumu sadece 'Bakın referandum düzenliyor' diye yapmıyoruz. Referandumdan amacımız, tüm dünyaya bağımsızlık istediğimizi belirtmek içindir." dedi.

Referandumun ertelenmesi konusuna değinen Barzani, "Her zaman bunu söyledik: Eğer referandumun yerini tutacak bir teklif sunulursa hiç problem değil, ancak referandum gibi bir alternatif yoksa bunun ertelenmesi imkânsızdır." diye konuştu.

Sorunlarının uluslararası toplumla değil sadece Bağdat'la olduğunun altını çizen Barzani, 25 Eylül referandumunu ertelemenin ancak merkezi yönetimle referanduma denk bir anlaşma yapılmasına bağlı olduğuna dikkati çekti.

IKBY Başkanı, "Bağdat ile sorunları çözmemiz lazım. Bu da, şöyle olabilir: Erbil ve Bağdat arasında, referandumun yerini tutacak ikili bir anlaşma yapılıp ABD ve Avrupa ülkeleri tarafından desteklenir ve yerine getireceğine dair garanti verilirse, o zaman referandumun alternatifi olur. Ancak size gerçeği söylemem gerekirse Bağdat bu konuda istenilen şekilde adım atmış değil." ifadelerini kullandı.

Barzani, iki-üç gün içinde referandumun ertelenmesine karşılık teklifin sunulması halinde 25 Eylül'de kutlama yapacaklarını, aksi takdirde referandum için sandık başına gideceklerini söyledi.

Somut garantiler istediklerini dile getiren Barzani, şunları kaydetti:

"Geçmiş yıllarda çok acı tecrübelerimiz oldu. Sözle verilen garantilere güvenmiyoruz. Teklifin çok iyi bir dille yazılıp hiçbir ihtilafa yer verilmemesi lazım. Bağdat ile diyaloğumuz artık bütçenin gönderilmesi veya filan bakanlığın verilmesi şeklinde değil. Bu süreci geçtik. Bağımsızlık istiyoruz."

Muhabir: İdris Okuducu


Anahtar Kelimeler:
BarzaniDünyaIKBYReferandum
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