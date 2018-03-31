Başbakan Yardımcısı Akdağ: Arkalarına bakmadan kaçıp gitmek zorunda kaldılar

ERZURUM (AA) - Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'ndaki AK Parti Erzurum 5. Gençlik Kolları Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türk milletinin tarih boyunca hayırlı işler yaptığını söyledi.

Türk milletinin asırlar boyu İslam'ın sancaktarlığını yaptığını ifade eden Akdağ, şöyle konuştu:

"Bu milletin torunları olarak bu coğrafyada çok büyük mesuliyetlerimiz var. AK Parti kurulduğunda Türkiye yangın yeriydi, ekonomimiz berbat durumdaydı, insanlar sağlık hizmeti alamıyordu, bireysel hürriyetimize sahip değildik. Başını örten kardeşimiz okullarda okuma fırsatına sahip değildi. Her türlü hürriyetler ağır biçimde kısıtlanmıştı. AK Parti ile ülke değişmeye başladı. Hepimiz biliyoruz ki AK Parti'nin iktidara gelişiyle Türkiye'de vesayet hemen sonlanmadı. Bir taraftan yargıyla bir taraftan Silahlı Kuvvetlerle bir taraftan sermayenin gücünü kullanarak yıllarca AK Parti iktidarda olduğu halde üstümüzdeki bu vesayeti devam ettirmeye çalıştılar."

Akdağ, 15 Temmuz gecesi gençlerin bir eliyle bozkurt diğer eliyle de Rabia işareti yaptığını belirterek, memleketin menfaati doğrultusunda gençlerin tek yürek olduğuna işaret etti.

"Çakallar gibi arkalarına bakmadan kaçmak zorunda kaldılar"

AK Parti ve MHP'nin 2019 seçimleri için ittifak yaptığını anımsatan Akdağ, şunları kaydetti:

"Memleketin yüksek menfaatleri varsa orada ayrılık gayrılık yok. Keşke ana muhalefet partisi CHP'de de bu idrak olsa, ama heyhat. Sayın Kılıçdaroğlu ve partisinde böyle bir idraki böyle bir medeniyet telakkisini göremiyoruz. Nitekim Afrin harekatında bunu gördük. Bizzat Sayın Kılıçdaroğlu, 'Afrin'e girmemeliyiz' dedi. Genel Başkan Yardımcıları 'biz YPG'yi, PYD'yi terör örgütü müdürler, bilmiyoruz ki' dediler. Çıktılar Türk ordusuyla mücadele eden ve hayatlarını feda eden Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) terörist diyenler oldu. İçlerinden bir grup başkan vekili çıktı çok kötü bir benzetmeydi, insan demek istemiyor ama 'Afrin bir fare kapanı' dedi. O sözü söylerken nereye gideceğini de fark edemedi. Eğer girersek çıkamayız dediler. Bakın 58 günde o hainler Afrin'den çakallar gibi arkalarına bakmadan kaçıp gitmek zorunda kaldılar.""Erdoğan, Fırat Kalkanı ve Afrin harekatında birinci rol oynamıştır"

Herkesin Türk milletinin ordusunu bugün Afrin'e götüren, yarın icap ederse Münbiç ve teröristlerin bulunduğu her yere götürüp oraları temizleyecek siyasi iradeyi ve liderliği göreceğini belirten Akdağ, ana muhalefet partisinin konuyla ilgili büyük hatası olduğunu dile getirdi.

Akdağ, CHP'nin Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin tutumunu eleştirerek, şunları kaydetti:

"Önce girmeyin dediler, sonra muvaffakiyet olunca Sayın Kemal Kılıçdaroğlu çıkıp, 'ordumuz AK Parti'nin yanlışlarını düzeltiyor' dedi. Gerçekten bu kadar basiretsizlik, bu kadar siyasi tarihten anlamama bir ana muhalefet partisi liderinden beklenmez. Ben Milli Güvenlik Kurulunda yer alan bir kardeşinizim, bütün bu kararların verilme aşamasını ben de takip ettim. Afrin harekatının, ondan önce Fırat Kalkanı Harekatı'nın kararlaştırılmasında liderimiz, Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan elbette birinci rol oynamıştır, elbette onun gösterdiği yolda ordumuz yürümüştür."

Kongreye, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Mustafa Ilıcalı, İbrahim Aydemir, Zehra Taşkesenlioğlu ve Orhan Deligöz'ün yanı sıra AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

Muhabir: Yunus Okur