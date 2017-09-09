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Başbakan Yardımcısı Akdağ: Myanmar'da büyük bir insanlık dramı yaşanıyor

Başbakan Yardımcısı Akdağ, "Gerçekten Myanmar'da büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Orada suçsuz, günahsız çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve ailelerin hayatları perişan edilmiş durumda." dedi.

Başbakan Yardımcısı Akdağ: Myanmar'da büyük bir insanlık dramı yaşanıyor

Başbakan Yardımcısı Akdağ, "Gerçekten Myanmar'da büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Orada suçsuz, günahsız çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve ailelerin hayatları perişan edilmiş durumda." dedi.

09 Eylül 2017 Cumartesi 13:33
Başbakan Yardımcısı Akdağ: Myanmar'da büyük bir insanlık dramı yaşanıyor

ERZURUM (AA) - Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Gerçekten Myanmar'da büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Orada suçsuz, günahsız çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve ailelerin hayatları perişan edilmiş durumda. Kendi bulundukları bölgeden ülkenin başka bölgelerine gitme şansları zaten yok. Üzerlerindeki baskı, yıldırma, katliam sebebiyle Bangladeş'e sığınıyorlar." dedi.

Başbakan Yardımcısı Akdağ, bazı programlara katılmak üzere geldiği Erzurum'da, Vali Vekili Mehmet Yavuz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ve partililerce Erzurum Havalimanı'nda karşılandı.

Akdağ, havalimanı çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, Arakan'daki büyük zulüm ve oradaki büyük insanlık dramının milletçe yakından takip edildiğini belirtti.

"Katliam sebebiyle Bangladeş'e sığınıyorlar"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve bir grubun bölgeye gittiğini anımsatan Akdağ, şöyle konuştu:

"Benim sorumluluğumda çalışan AFAD başkanımız da bölgedeydi. Geldikten sonra kendisinden detaylı bilgi aldım. Gerçekten Myanmar'da büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Orada suçsuz, günahsız çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve ailelerin hayatları perişan edilmiş durumda. Kendi bulundukları bölgeden ülkenin başka bölgelerine gitme şansları zaten yok. Üzerlerindeki baskı, yıldırma, katliam sebebiyle Bangladeş'e sığınıyorlar."

Akdağ, Türkiye olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları ve hassasiyetle meseleye büyük önem verdiklerini bildirdi.

"AFAD olarak hazırlıklarımızı sürdürüyoruz"

"Elimizden gelen her türlü desteği elbette vereceğiz. Bu anlamda sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları oldu. Kızılay ve AFAD birlikte bir yardım kampanyası başlatıyorlar. Bugün yarın bununla ilgili ayrıntıları AFAD hazırlamış olacak." diyen Akdağ, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Gerek hükümetimizin kaynaklarıyla gerek her zaman olduğu gibi mazlum milletlere, kardeşlerimize büyük bir cömertlikle yaklaşan milletimizin desteğiyle bu yardımları ulaştıracağız. Bangladeş hükümetiyle görüşmeler devam ediyor. Uygun şartlar sağlandığı takdirde yine AFAD vasıtasıyla ve Kızılay'ın da birlikte çalışmasıyla Arakanlı kardeşlerimize Bangladeş toprakları içerisinde uygun sığınma alanları, geçici barınma merkezleri yapmak üzerede AFAD olarak hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bu, Bangladeş hükümetiyle oluşturulacak bir durum ama biz hem gönlümüz hem imkanlarımızı tamamen seferber etmiş durumdayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Başbakanımızın yakın takipleriyle birlikte bu meselenin üzerinde hem kafa yoruyoruz hem de yapabileceğimizin azamisini yapmak için hazırlıklarımızı bir taraftan sürdürüyoruz."

Muhabir: Muhammet Mutaf

Anahtar Kelimeler:
Arakanlı MüslümanlarBaşbakan Yardımcısı Recep AkdağMyanmarPolitika
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