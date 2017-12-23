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Başbakan Yardımcısı Akdağ: Terör artık başını kaldıramaz oldu

Başbakan Yardımcısı Akdağ, "Terör örgütlerinin aslında kendi başlarına hareket etmediklerini, taşeron örgüt olarak çalıştıklarını biliyoruz. Hükümetimiz öyle güçlü bir irade gösterdi ki Türkiye'de terör artık başını kaldıramaz oldu." dedi.

Başbakan Yardımcısı Akdağ: Terör artık başını kaldıramaz oldu

Başbakan Yardımcısı Akdağ, "Terör örgütlerinin aslında kendi başlarına hareket etmediklerini, taşeron örgüt olarak çalıştıklarını biliyoruz. Hükümetimiz öyle güçlü bir irade gösterdi ki Türkiye'de terör artık başını kaldıramaz oldu." dedi.

23 Aralık 2017 Cumartesi 18:09
Başbakan Yardımcısı Akdağ: Terör artık başını kaldıramaz oldu

ERZURUM (AA) - Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Suriye meselesinde bütün dünya bizi takdir ederken, ana muhalefet partisine böyle bir tutum yakışır mı, yakışmaz. Onun için ülkenin menfaatleri söz konusu olduğunda 'ben iktidarı, Cumhurbaşkanını yıpratacağım' tavrından vazgeçmelidir. Böyle yaparak partisine zarar vermektedir, kendisine oy verenleri de hayal kırıklığına uğratmaktadır." dedi.

Başbakan Yardımcısı Akdağ, Erzurum İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen Palandöken 4. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AK Parti siyaset meydanına çıktığı günden bu yana milletin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında durduğunu belirtti.

Milletin desteğiyle tüm dünyada alınları ak, başları dik bir şekilde gezdiklerini ifade eden Akdağ, şöyle konuştu:

"İsrail'in yaptığı zulme en gür sesi çıkarıyorsak bugün ABD'nin, Trump yönetiminin kabadayılığına rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesi bu kadar gür çıkmışsa, bunun arkasındaki gerçek kuvvet sizlersiniz. Bu şehir Necmettin Erbakan, Alparslan Türkeş, Turgut Özal çıktığında onların arkasında durmuştur. Tarihlerin kaydedeceği bir liderin arkasında da elbette bu şehir duracaktı. Bu şehir her zaman güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında durdu."

"Terör artık başını kaldıramaz oldu"

Akdağ, terörle mücadelenin başarıyla devam ettiğini belirterek, terörün başını tüm Türkiye'de olduğu gibi Erzurum'da da ezdiklerini bildirdi.

Terörü paspas gibi yere serdiklerini aktaran Akdağ, şunları kaydetti:

"DEAŞ, PKK, FETÖ, adı ne lanet olursa olsun bu terör örgütlerinin aslında kendi başlarına hareket etmediklerini, taşeron örgüt olarak çalıştıklarını biliyoruz. Hükümetimiz öyle güçlü bir irade gösterdi ki Türkiye'de terör artık başını kaldıramaz oldu. Bunu ne yaptılar, Suriye'ye taşıdılar. PKK terörünün ismini değiştirerek Suriye'de Türkiye'nin başına bela etmeye çalıştılar. Ne yaparlarsa yapsınlar, bu güzel memleketimize milletimize saldırıları bertaraf etmeye, bu necip milletimizin gücü yetmiştir, yetecektir. Her geçen gün teknolojisi biraz daha gelişen ve kendi teknolojisine sahip olan güçlü bir Silahlı Kuvvetlerimiz var."

"Kılıçdaroğlu, kendisine oy verenleri hayal kırıklığına uğrattı"

Diğer partilere nazaran MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin milli bir duruş sergilediğine işaret eden Akdağ, Kılıçdaroğlu'nun ise her fırsatta Türkiye'yi dünyaya şikayet ettiğini anlattı.

Kılıçdaroğlu'nun Suriye meselesinde Esed rejimini değil, Türkiye Cumhuriyeti'ni suçladığını belirten Başbakan Yardımcısı Akdağ, "Suriye meselesinde bütün dünya bizi takdir ederken, ana muhalefet partisine böyle bir tutum yakışır mı, yakışmaz. Onun için ülkenin menfaatleri söz konusu olduğunda 'ben iktidarı, Cumhurbaşkanını yıpratacağım' tavrından vazgeçmelidir. Böyle yaparak partisine zarar vermektedir, kendisine oy verenleri de hayal kırıklığına uğratmaktadır." diye konuştu.

Her fırsatta hükümeti eleştiren Kılıçdaroğlu'na bir anlam veremediğini ifade eden Akdağ, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Kılıçdaroğlu'nun geçmişinde acaba ne var? 1945'te bizim soydaşlarımız Rusya'dan Türkiye'ye sığınmışlar. Yalvarıyorlar 'bizi teslim etmeyin, asacaksanız siz burada asın' diyorlar. Ve insafsızca Boraltan Köprüsü'nde Ruslara teslim ediliyorlar ve hepsi Ruslar tarafından katlediliyor. Geçmişlerinde bunlar olanlar, geçmişlerinde rahmetli Menderesleri asanlar, 28 Şubatlara alkış tutanlar, elbette AK Parti'yi anlayamazlar, elbette AK Parti'ye karşı onlar inadi bir muhalefet sürdürecekler. Varsın sürdürsünler, biz muasır medeniyetler seviyesine yürümeye devam edeceğiz. Gayret bizden, tevfik Allah'tandır."

Anahtar Kelimeler:
Kemal KılıçdaroğluKongrePolitikaRecep AkdağSuriye
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