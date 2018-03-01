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Başbakan Yardımcısı Akdağ: Uyuşturucu ticaretinden hüküm giyenlerin mal varlıklarına el koyulabilir

Başbakan Yardımcısı Akdağ, uyuşturucu ticareti yapmaktan hüküm giyenlerin mal varlıklarına el koyulup, bu mal varlıklarını uyuşturucudan kazanmadıklarının ispatının istenmesi üzerinde tartışmaların sürdüğünü bildirdi.

Başbakan Yardımcısı Akdağ: Uyuşturucu ticaretinden hüküm giyenlerin mal varlıklarına el koyulabilir

Başbakan Yardımcısı Akdağ, uyuşturucu ticareti yapmaktan hüküm giyenlerin mal varlıklarına el koyulup, bu mal varlıklarını uyuşturucudan kazanmadıklarının ispatının istenmesi üzerinde tartışmaların sürdüğünü bildirdi.

01 Mart 2018 Perşembe 17:37
Başbakan Yardımcısı Akdağ: Uyuşturucu ticaretinden hüküm giyenlerin mal varlıklarına el koyulabilir

ANKARA (AA) - Ali Kemal Akan - Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bağımlılık ve uyuşturucu konusunda çok paydaşı olan bir yaklaşıma ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Kanun yapmanın ve ceza vermenin uyuşturucuyla mücadelenin sadece bir parçası olduğunu ifade eden Akdağ, uyuşturucu ticaretiyle ilgili Türkiye'deki yasaların, çok ciddi cezalar ön gördüğünü, gerekirse cezaların esnek biçimde de artırılabileceğini söyledi.

Özellikle çete halinde ya da kartel halinde bu suçu işleyenler için çok ciddi cezaların bulunduğuna işaret eden Akdağ, "Üstünde tartıştığımız bir husus var, henüz karar vermiş değiliz. 'Bu suçtan hüküm giyenlerin mal varlıklarına el koyulup, bu mal varlıklarını uyuşturucudan kazanmadıklarının ispatını isteyelim mi?' Bu hususta, Maliye Bakanlığı ve Adalet Bakanlığıyla tartışmaları devam ettiriyoruz. Bu konuyu nihayetinde Başbakanımıza ve Cumhurbaşkanımıza götüreceğiz." diye konuştu.

Akdağ, sokakta ciddi bir mücadelenin sürdüğünü, İçişleri ile Gümrük ve Ticaret bakanlıklarının bu mücadelede ciddi mesafeler aldığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Her geçen yıl yakalanan uyuşturucu miktarı artıyor. Sokaklarda narkotimler oluşturduk. Bu narkotimler bütün şehirlere de yaygınlaştırılıyor. Kamera sistemleri de zengileştiriliyor. Bunlar arzı önlemek açısından belli tedbirler. Önümüzdeki dönemde gümrüklerde de çok yeni birtakım tedbirler alacağız. Gümrükleri çok daha güçlendireceğiz, oralardan bir girişin olmaması için. Bu kartellere ulaşmak ve onları çökertmek zor ama meselenin de arz tarafındaki ana tarafı."

"Mücadeleyi kazanmanız için en elzem olan taraf arzın azalmasıdır"

Recep Akdağ, uyuşturucu ile mücadelede koruma tedbirlerinin de önemli olduğunun altını çizerek, "Bir şekilde bu işe maruz kalmış insanlarımızın tedavisi ve rehabilitasyonu da önemli. 2018-2023 Strateji Belgesi ve Eylem Planı, bütün bunları içine alıyor. Bu mücadelede en zor olan ama mücadeleyi kazanmanız için en elzem olan taraf da arzın azalmasıdır. Onun için yakalamalar, cezalar, caydırıcılığı yüksek faaliyetlerin çok büyük önemi var." değerlendirmesinde bulundu.

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Politika
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