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Başbakan Yardımcısı Bozdağ: ABD Zeytin Dalı Harekatı’nın mahiyetini hala anlamamış

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Son açıklamaları göstermektedir ki ABD Zeytin Dalı Harekatı’nın mahiyetini hala ya anlamamış ya da anlamak istememektedir." dedi.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ: ABD Zeytin Dalı Harekatı’nın mahiyetini hala anlamamış

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Son açıklamaları göstermektedir ki ABD Zeytin Dalı Harekatı’nın mahiyetini hala ya anlamamış ya da anlamak istememektedir." dedi.

20 Mart 2018 Salı 08:55
Başbakan Yardımcısı Bozdağ: ABD Zeytin Dalı Harekatı’nın mahiyetini hala anlamamış

ANKARA (AA) - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabı Twitter'dan, ABD'nin Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin açıklamada bulundu.

ABD'nin son açıklamalarının Zeytin Dalı Harekatı'nın nedenlerini, hedeflerini ve mahiyetini anlamadığını ya da anlamak istemediklerini belirten Bozdağ, şöyle devam etti:

"Bilinmelidir ki Zeytin Dalı Harekatı masum sivillere veya Kürtlere karşı bir harekat değildir, terör örgütlerine karşı bir harekattır. Bölgeyi terörden arındırmayı, halkı terörün baskı ve zulmünden kurtarmayı, bölgeye huzur, barış, güven ve istikrar getirmeyi hedefleyen bir harekattır."

"Terör örgütlerinin SDG kılıfıyla desteklenmesi"

Zeytin Dalı Harekatı'nın "DEAŞ ile mücadeleyi zayıflattığı" iddiasının temelsiz ve yalan olduğunu vurgulayan Bozdağ, DEAŞ terör örgütünün en çok eylem yaptığı ülkelerden birisinin Türkiye olduğuna işaret etti.

Bozdağ, DEAŞ'a karşı en etkili, samimi ve kararlı mücadeleyi ve DEAŞ'a en büyük darbe vuran ülkenin Türkiye olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Terörle mücadeleyi zayıflatan ve terörle mücadeleye zarar veren asıl yanlış, DEAŞ terör örgütüyle mücadele kılıfı altında, bölgede PYD/YPG terör örgütlerinin SDG kılıfıyla desteklenmesidir, DEAŞ'ı bahane ederek PYD/YPG'nin silahlandırılmasıdır, eğitilmesidir.

Asıl yanlış olan bölgede bir terör koridoru/terör devleti kurulmasına destek olacak adımlar atmaktır. Türkiye'nin kaygılarını ve uyarılarını dikkate almamaktır. Türkiye ile işbirliği ve dayanışma yerine terör örgütleriyle işbirliği ve dayanışma içine girmektir."

"Bölgedeki sivil halkın bir sorunu yok"

Bozdağ, Zeytin Dalı Harekatı'nda, sivillere zarar verilmediğini, sivillerin su, gıda, ilaç ve benzeri insani ihtiyaçlara erişimine hiçbir zaman engel olunmadığına değinerek, şu anda da bölgedeki sivil halkın bir sorunu olmadığını bildirdi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, bu konuda bir sorun oluşmaması için de her türlü tedbiri aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye, sivillere zarar vermeden, yerleşim yerlerini yakıp yıkmadan ve bölgede tahribata yol açmadan bir askeri harekatı başarıyla yürütmüştür. Bundan dolayı Türkiye'yi takdir etmesi gerekenlerin hala yalan ve yanlış bilgilerle algı oluşturmaya çalışmaları, Türkiye düşmanlığıdır. Türkiye, kınayıcının kınamasına bakmadan, kimseden de takdir beklemeden doğru olanı yapmaya ve bildiği doğru yolda ilerlemeye devam edecektir."

Muhabir: Sefa Şahin,Hamdi Çelikbaş

Anahtar Kelimeler:
PolitikaZeytin Dalı Harekatı
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