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Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Afrin'de daha yapacak çok işimiz var

Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "Afrin'de şu anda kontrol sağlandı ama Afrin'de Türkiye'nin işi bitmedi. Daha yapacak çok işimiz var." dedi.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Afrin'de daha yapacak çok işimiz var

Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "Afrin'de şu anda kontrol sağlandı ama Afrin'de Türkiye'nin işi bitmedi. Daha yapacak çok işimiz var." dedi.

19 Mart 2018 Pazartesi 13:53
Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Afrin'de daha yapacak çok işimiz var

İSTANBUL

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bozdağ, "Afrin'de şu anda kontrol sağlandı ama Afrin'de Türkiye'nin işi bitmedi. Daha yapacak çok işimiz var." dedi.

Afrin'de teröristlerin bomba tuzakladığı binada patlama: 11 ölü"Bölgenin temizlenmesi gerekiyor"

Afrin'de meydana gelen patlamaya ilişkin Başbakan Bozdağ, "Bildiğiniz gibi bugün meydana gelen bir patlamada orada siviller ve ÖSO mensupları hayatını kaybetti. Teröristlerin kaçmadan önce bölgede pek çok tuzaklamalar, mayınlamalar yaptığını biliyoruz. Öncellikle o bölgedeki bütün alanların bu tuzaklardan temizlenmesi, patlayıcı ve benzeri risk oluşturacak şeylerden temizlenmesi gerekiyor."

"Sivil halkın meskun bulunduğu alanlara hiçbir zarar verilmemiştir"

Zeytin Dalı Hareketi'ni değerlendiren Bozdağ şunları kaydetti:

"Bizim Afrin bölgesine yaptığımız Zeytin Dalı Harekatı; sadece bölgeyi PYD/YPG/PKK/KCK ve DEAŞ teröristlerinden temizleme hedefiyle sınırlı değildir. Bu sadece hedeflerden biri. En önemli hedef; bölgede bir terör koridoru ve terör devleti oluşturulması projesini çökertmektir. Zeytin Dalı Harekatı dün ulaştığı son başarılı hedeflerle beraber terör koridoru ve terör devleti oluşturma projesini de yok etmiştir, çökertmiştir. Bu harekat sırasında mabetlere, okullara, hastanelere, sivil halkın yoğun yaşadığı yerlere, sivil halkın meskun bulunduğu alanlara hiçbir zarar verilmemiştir."

"Kendileri çekilmediler, korktular, kaçtılar"

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Terör örgütü orayı (Afrin) Türkiye'ye bırakmış değil. Bunun da altını özellikle çizmekte fayda görüyorum. Terör örgütüne ait bazı sosyal medyada kendilerinin çekildiğine dair haberler yer alıyor. Bir defa kendileri çekilmediler, korktular, kaçtılar. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Mehmetçik'in karşısında artık daha fazla direnemeyeceklerini anladılar ve orayı bırakıp kaçmak zorunda kaldılar. Şu anda bölgede elde edilen terör örgütüne ait mühimmat, silahlara baktığınızda bunu çok net görüyorsunuz. Teröristler kendileri kaçmak zorunda kalmayıp planlı bir şekilde stratejik olarak ayrılmayı tercih etmiş olsalardı oradaki silahları, mühimmatları oradan alırlardı." ifadelerini kullandı.

"Amacımız bölgeyi gerçek sahiplerine teslim etmektir"

Afrin'de kalıcı değiliz. İşgalci hiç değiliz diyen Bozdağ, "Bizim harekatımızın hedefi; bölgeyi terörden arındırmak ve bölgede huzur, güven, barış, istikrar ortamını yeniden ve daha güçlü bir şekilde tesis etmek. Bölgeyi teröristlerden kurtardıktan sonra bölgeyi gerçek sahiplerine teslim etmektir." şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
BozdağPolitika
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