Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 21°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
117216
ALTIN
165.687
DOLAR
3.9176
STERLİN
5.4540
EURO
4.8144
Terim “Ben takımıma güveniyorum ve inanıyorum”
Terim “Ben takımıma güveniyorum ve...
Kocaman "Rakiplerin kaybetmesini bekleyeceğiz"
Kocaman "Rakiplerin kaybetmesini bekleyeceğiz"
Başakşehirli Güreşçiler Grupları Geçti
Başakşehirli Güreşçiler Grupları Geçti
Avcı-Güneş rekabetinde 15. buluşma
Avcı-Güneş rekabetinde 15. buluşma
Fenerbahçe, Galatasaray  derbisine doğru
Fenerbahçe, Galatasaray  derbisine doğru

Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Afrin'de terör ve teröristler bitti

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Henüz işimiz bitmedi, daha yapacak çok işimiz var ama Afrin'de terör ve teröristler bitti. Afrin halkı üzerinde terör örgütünün kurduğu baskı ve zulüm sona erdi." dedi.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Afrin'de terör ve teröristler bitti

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Henüz işimiz bitmedi, daha yapacak çok işimiz var ama Afrin'de terör ve teröristler bitti. Afrin halkı üzerinde terör örgütünün kurduğu baskı ve zulüm sona erdi." dedi.

18 Mart 2018 Pazar 14:36
Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Afrin'de terör ve teröristler bitti

ANKARA (AA) - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Henüz işimiz bitmedi. Daha yapacak çok işimiz var. Ama Afrin'de terör ve teröristler bitti. Afrin halkı üzerinde terör örgütünün kurduğu baskı ve zulüm sona erdi. Artık Afrin halkı özgürlük, güvenlik, huzur, barış ve istikrar içinde yaşayacaktır." ifadelerini kullandı.

Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da yaptığı açıklamada, bugün Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümünün kutlandığını anımsattı.

"103. yıl önce Çanakkale’yi geçilmez kılan, yedi düveli yenen ruh ve iman sahibi Mehmetçiklerimiz bugün de Afrin'i teröristlerden temizledi." değerlendirmesini yapan Bozdağ, Mehmetçik'in terör örgütlerini ve destekçisi karanlık güçleri bir kez daha yendiğini belirtti. Mehmetçik'in yeni bir destan yazdığını vurgulayan Bozdağ, şöyle devam etti:

"Zeytin Dalı Harekatı'yla büyük bir başarı ve zafere imza atan Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, hükümetimize, Genelkurmay Başkanımız Hulusi Akar'a, kuvvet komutanlarımıza, arazide harekatı bizzat yöneten komutanlarımıza ve harekata katılan mehmetçiklerimize teşekkür ediyoruz. Zeytin Dalı Harekatı sırasında şehadet mertebesine ulaşan şehitlerimize bir kez daha yüce Allah'tan rahmet, gazilerimize ise acil şifalar diliyoruz. Önemli bir aşama geçildi. Büyük ve sembol yer Afrin şehir merkezi kontrol altına alındı."

Afrin merkezde teröristlerce yerleştirilen tuzakların temizlenmesinin devam edildiğini bildiren Bozdağ, şunları kaydetti:

"Ama henüz işimiz bitmedi. Önce Afrin tuzak, bomba ve silahlardan arındırılacak. Sonra Afrin'in ötesindeki Afrin'e bağlı yerler kontrol altına alınacak ve bölge teröristlerden, tuzaklardan,
bomba ve diğer silahlardan arındırılacaktır. Terörden arındırılıp kontrol altına alınan yerlerde hayatın normalleşmesi için hızlı adımlar atılacak, alt ve üst yapı imar, ihya edilecek, gıdaya, sağlığa erişimde sorun yaşanmaması için tedbirler artırılacak, yaralar sarılacak, huzur, barış, güven ve istikrar yeniden inşa edilecek. Yani henüz işimiz bitmedi. Daha yapacak çok işimiz var. Ama Afrin'de terör ve teröristler bitti. Afrin halkı üzerinde terör örgütünün kurduğu baskı ve zulüm sona erdi. Artık Afrin halkı özgürlük, güvenlik, huzur, barış ve istikrar içinde yaşayacaktır. Terör koridoru ve terör devleti kurdurma/kurma projesi çökertildi. Afrin’in kontrol altına alınmasıyla, PKK/KCK/PYD/YPG, DEAŞ terör örgütleri, bu terör örgütlerini sevenler ve destekleyenler, bu terör örgütleriyle bölgede yeni projeler peşinde koşanlar bir kez daha kaybetmiştir, bir kez daha hüsrana uğramıştır, uğratılmıştır."

Muhabir: Sarp Özer


Anahtar Kelimeler:
Başbakan Yardımcısı Ve Hükümet Sözcüsü Bekir BozdağBekir BozdağPolitika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ağır hasarlı aracı hileyle satan tespit masraflarını da ödeyecek
Ağır hasarlı aracı hileyle satan tespit masraflarını da ödeyecek
TSK ve ÖSO Afrin merkezinde
TSK ve ÖSO Afrin merkezinde
İstanbul'un 2 yıllık suç istatistiği
İstanbul'un 2 yıllık suç istatistiği
'Mega üniversite' 2,8 milyon mezun verdi
'Mega üniversite' 2,8 milyon mezun verdi
YPG/PKK çocukları kalkan olarak kullanıyor
YPG/PKK çocukları kalkan olarak kullanıyor
THY uçağı, Gelibolu semalarında şehitler için uçtu
THY uçağı, Gelibolu semalarında şehitler için uçtu
Müjdeyi Erdoğan verdi: Afrin şehir merkezi kontrol altında
Müjdeyi Erdoğan verdi: Afrin şehir merkezi kontrol altında
Enerji giderinde ısı pompası ile yüzde 50 tasarruf
Enerji giderinde ısı pompası ile yüzde 50 tasarruf

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim