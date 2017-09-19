Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Irak'ın kuzeyinde bir oldu bittiye Türkiye izin vermez

YOZGAT (AA) - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Bozok Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bölgesindeki bütün hadiseleri kendi güvenliği ve bölge halklarının güvenliği bakımından yakından takip ettiğini, bundan sonra da yakından takip etmeye devam edeceğini belirtti.

"Biz, Adam bırak git, bana ne diyemeyiz." diyen Bozdağ, Suriye'de olup biten her şeyin, Ankara'da olup biten kadar Türkiye'nin güvenliğiyle yakından ilgili olduğunu vurguladı.

Bozdağ, Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin (IKBY) 25 Eylül'de yapmayı planladığı referanduma değinerek, "Irak'ta referandum tartışmaları var. Irak'ın kuzeyinde bölgesel yönetimin olduğu yerde, merkezi hükümetin olduğu yerlerde de cereyan eden hadiseler, Yozgatımızın, Ankaramızın güvenliği ne kadar bizi ilgilendiriyorsa o kadar bizi yakından ilgilendiriyor. Eğer birleri, 'siz görmeyin, duymayın, karışmayın' diyorlarsa onlar bir metre önünü göremeyen zavallılardır. Bu milletin emaneti bizim omzumuzda." ifadelerini kullandı.

"Dünya da ayağa kalktı biz de ayağa kalktık"

Bu milletin ve devletin hukukunu korumak, güvenliğini tesis etmek ve geleceğe güçlü bir Türkiye bırakmak için ne gerekiyorsa o tedbirleri bugüne kadar aldıklarını, bundan sonra da almaya devam edeceklerini vurgulayan Bozdağ, şöyle konuştu:

"Irak'ın kuzeyinde bir oldu bittiye Türkiye izin vermez. Dünya da ayağa kalktı biz de ayağa kalktık. Araplar karşı, Türkmenler karşı. Bırakın Arapları ve Türkmenleri bölgede yaşayan Kürtler karşı. Parlamentoda oylama yaptılar, neredeyse yarısı oylamaya katılmadı, katılanların da neredeyse yarısına yakını 'hayır' oyu verdi. Onlar da istemiyor. Birleşmiş Milletler istemiyor, bi dünya istemiyor ama orada 'ben bunu yapacağım' diyen bir hastalıklı zihniyet var. Çok net söylüyorum, bölgede yapılacak, hangi hesapla hangi niyetle olursa olsun bu tür adımlar, bölgenin güvenliğini ortadan kaldırır, huzuru, barışı, istikrarı, bombalar. Sadece bölgenin değil, bölgedeki ülkelerin de pek çok şekilde bundan zarar görmesine yol açar. Hiç kimse de bu zararın doğmasına izin vermez. İstikrar, iyi komşuluk ilişkileri, ekonomide istikrar, başka şeylerle ilgili konularda elbette Türkiye Irak Bölgesel Yönetimine bugüne kadar destek oldu, bundan sonra da iyi niyetli şeyler olursa aynı şekilde destek olmaya devam eder ama eğer Türkiye'nin güvenliğini, bölgenin güvenliğini tehdit edecek bütün bu uyarılara ve ikazlara rağmen referandum adımını atarsa bunun elbette bir karşılığı olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız ifade ettiler, cuma günü Milli Güvenlik Kurulu arkasından Bakanlar Kurulu toplanacak ve bu konuda Türkiye'nin atacağı en son adımları kararlaştırıp bütün dünyaya ilan edeceğiz."

Bozdağ, Türkiye'nin ulusal güvenliğini ve geleceğini tehdit edecek adımların atılmasına göz yumamayacaklarını belirterek, "Bu konuda ülke olarak almamız gereken tedbirler neyse bunları elbette kararlı şekilde alacağız ve kararlı şekilde uygulayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Bilumum terör örgütleri taşerondur"

Bütün terör örgütlerinin büyük güçlerin taşeronu olduğunu kaydeden Bozdağ, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bütün terör örgütleri, büyük güçlerin taşeronudur, bilumum terör örgütleri taşerondur. PKK terör örgütü için Kürtçülük, ölecek, gerektiğinde öldürecek Kürt çocuklarını kandırmak için bir tatlandırıcıdır. Başka hiçbir şey değildir. Örgütü yöneten, istihbarat örgütü güçler, herkes biliyor. Alıyor, Türkiye ile ilişkin hesaplara göre, örgüt eylemleri artırıyor, azaltıyor. Talimatı veren belli. DEAŞ terör örgütü, proje bir terör örgüttür. Dikkat edin dünyanın dört bir yanından DEAŞ terör örgütünde teröristler var. Ne zaman çıktı bu terör örgütü, şöyle baktığınızda yeni bir terör örgütü, 5-6 yıllık geçmişi ya var ya yok. Ben sormak isterim, DEAŞ terör örgütünde yer alan teröristler hangi ülkelerden? Elimizdeki bilgilere göre, 152 ayrı ülkeden terörist var, 95 etnik ayrı yapıdan terörist var. Peki ben sormak isterim, DEAŞ denilen terör örgütü 152 ülkenin dinini bilecek, psikolojisini bilecek, tarihini bilecek, kültürünü bilecek, bu kadar teröristi nasıl yetiştirdi ki o ülkelere gitsin. Avustralya'dan Amerika'ya, oradaki insanları Suriye'de, Irak'ta, ölmeye öldürmeye 20'sinde 30'undaki gençleri ikna etsin. Böylesi bir güç yeni doğmuş bir terör örgütünde olabilir mi? Dünyanın en güçlü ülkelerinin böyle bir gücü var mı? Yok. Türkiye'nin böyle bir gücü yok, Amerika'nın da böyle bir gücü yok, Çin'in de yok, Rusya'nın da yok. Peki nereden oluyor bu? Proje olduğu buradan belli. Bu kadar insanı kim topluyor buraya? Bir proje var, projenin müellifleri herkesi süpürüyorlar oraya, oradan başka bir şey çıkıyor. Onun için eğer aklını kullanmış olsa birazcık sorsa, nasıl oluyor bunlar bir araya geliyor?"

"Bir yandan mücadele ediyorlar bir yandan silah satıyorlar"

Bekir Bozdağ, tüm dünyanın DEAŞ terör örgütünü yok etmek için ant içtiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"66 koalisyon ülkesi var, gökten bomba yağdırıyorlar, aşağıdan da gene operasyonlar var ama bir dünya bir avuç terör örgütünü bitiremiyor. Aklınız alıyor mu bunu? Bitiremiyor çünkü bombalayanların verdiği silahlar onların elinde. Bir yandan bomba atıyorlar, bir yandan silah veriyorlar. Nasıl bitireceksin sen? Silahları kesseniz, silahları kimin ürettiği belli hiçbir terör örgütü kalmaz. Kendilerinin üreteceği bir şey de yok. Tepelerine binersiniz ama ne yapıyorlar, bir yandan ‘teröre karşıyız, şiddete karşıyız’ diyorlar, öbür yandan da terörü azdırmak için ne lazımsa yapıyorlar. Silahsa silah, lojistikse lojistik, başka ne lazımsa her türlü desteği veriyorlar. Proje bir terör örgütüdür DEAŞ terör örgütü. Hedeflenen proje gerçekleştiği gün DEAŞ diye bir terör örgütü ortadan kendiliğinden yok olup gidecektir."

PKK-PYD'nin Rakka istikametinde ABD destekli DEAŞ'a karşı bir operasyon yapıldığını anlatan Bozdağ, bölgeden hiç çatışma haberi duyulmadığını bildirdi.

Bozdağ, "Biz Fırat Kalkanı yaptık, Fırat Kalkanı Harekatı sırasında 53 şehidimiz oldu, pek çok gazimiz oldu. Her gün haber aldık. Peki ben soruyorum, Rakka operasyonunda hiç çatışma haberi duydunuz mu? Yok. PKK, PYD, ilerliyor DEAŞ çekiliyor. Hedef, oralardan DEAŞ çekilecek, onlar yerleşecek, bütün dünyanın yenemediği DEAŞ’ı bu PKK-PYD denen alçaklar yendi mesajı verilecek. Bütün dünyanın gözü önünde cereyan eden hadise. Böyle bir şey olabilir mi? Ama bakın oluyor, bir hesap var ama bu hesapları neticeye vardıramayacaklar, Türkiye'yi hesaba katmayanın bu bölgede hesabının tutması mümkün değildir. Tutmayacaktır hesapları." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Tevfik Işık,Muhammed Nuri Erdoğan,Zekeriya Karadavut,Ömer Ertuğrul