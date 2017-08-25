Başbakan Yardımcısı Bozdağ, kurban vekaletini Türk Kızılayı'na verdi

ANKARA (AA) - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, kurban vekaletini Türk Kızılayı'na verdi.
Bozdağ'ın Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık ile görüşerek kurban vekaletini Türk Kızılayı'na verdiği bildirildi.
Kurban vekaletlerini Kızılay'a veren Başbakan Yardımcımız Sn. @bybekirbozdag 'a ihtiyaç sahipleri adına teşekkür ederiz. pic.twitter.com/XHTvoxhBAV— Türk Kızılayı (@TurkKizilayi) 25 Ağustos 2017
Kerem Kınık, hayırseverlerin kurban bağışı konusunda gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti belirterek, hayırseverlerin kurbanlarının dini vecibelere uygun şekilde kesilip dağıtılacağını vurguladı.
Bekir Bozdağ'ın geçen yıl da vekaletini Türk Kızılayı'na verdiği ifade edildi.
Muhabir: Selma Kasap