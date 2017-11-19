Başbakan Yardımcısı Bozdağ: NATO tatbikatında yapılanlar alçakça bir tutumdur

ADIYAMAN (AA) - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Türkiye Petrolleri Adıyaman Ofisinde iş adamlarıyla buluştu.

Bekir Bozdağ, buradaki konuşmasında, Türkiye'nin ilim, kültür ve medeniyet kentlerinden birisi olan Adıyaman'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Adıyaman programıyla ilgili bilgi veren Bozdağ, iş adamlarıyla fikir alışverişi yapacakları toplantıda, kent ve ülke meseleleri konusunda hasbihal yapacaklarını aktardı. Bozdağ, gazetecilerin de sorularını yanıtladı.

"Bu büyük bir rezillik ve kepazeliktir"

Bozdağ, NATO tatbikatındaki "Atatürk ve Erdoğan düşmanlığı" skandalıyla ilgili bir başka soruya şu yanıtı verdi:

"Türkiye, NATO'nun saygın ve güçlü bir üyesi. NATO içerisinde en fazla askeri gücü olan ülkelerin başında geliyoruz. Türk askeri hem bölgede hem de NATO'da dünya barışına büyük katkılar sunmaktadır. Şu an Somali'de, Afganistan’da, Kosava'da ve pek çok yerde askerimiz görev başındadır. Uluslararası güvenlik ve barışın sağlanmasında katkıda bulunmaktadır. Son yapılan NATO tatbikatı sırasında bazı askerlerin düşman hedeflemesi yaparken kurucu ilk cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile cumhuriyetimizin şu anki Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın resminin düşman olarak belirlenmesi ve hedefe konulması izah edilebilir, kabul edilebilir bir durum değildir. Bu büyük bir rezillik ve kepazeliktir. Alçakça bir tutumdur."

"Türkiye'nin notlarını olumsuza çevirdiler"

Uluslararası bazı güçlerin güçlenen, kalkınan, gelişen Türkiye'den, her türlü olumsuzluğa rağmen yatırım yapan Türkiye'den fevkalade rahatsız olduklarına işaret eden Bozdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biliyorsunuz kredi derecelendirme kuruluşları talimatlarla Türkiye'nin notlarını olumsuza çevirdiler. Türkiye'nin ekonomisini bozamadılar. Aksine IMF dahil Türkiye'nin büyüme rakamlarını Türkiye'nin lehine revize etmek durumda kaldılar. Kurtuluş Savaşı yıllarında 7 düvel Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve onunla beraber bu milletin ve devletin barışı, istikrarı ve istikbali için mücadele etmek isteyenleri yok etmek için mücadele ettiler, yok edebildiler mi? Edemediler. Aradan geçen yaklaşık 100 yıl sonra şimdi de Türkiye'yi bugün daha ileri noktalara taşımak için mücadele eden milletin, devletin ve ümmetin hukukunu en üst düzeyde koruyan, geliştiren ve ileri götüren cumhurbaşkanımız ve liderimiz sayın Recep Tayyip Erdoğan'a karşı adeta bir dünya birleşti. Ben buradan şunu söylüyorum, dünyadaki tüm alçaklar ve reziller, bir araya gelse, tüm Türkiye düşmanları bir araya gelse tıpkı Kurtuluş Savaşı yıllarında Atatürk'ü ve arkadaşlarını yenemedikleri gibi Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarını da yenemeyeceklerdir, yine kaybedeceklerdir. Yine arkalarına baka baka gideceklerdir."

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, daha sonra Adıyaman Valiliğini ziyaret ederek, şeref defterini imzaladı.

Bekir Bozdağ, burada yaptığı konuşmada, ülkenin önemli değerlerini barındıran Adıyaman’da bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Bozdağ, daha sonra basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Vali Nurullah Naci Kalkancı’dan brifing aldı.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’yu da makamında ziyaret ederek, bir süre görüştü.

Muhabir: Kerem Kocalar