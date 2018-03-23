Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Partiler lider arayışında

MALATYA (AA) - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, AK Parti İl Başkanlığını ziyaretinde Malatya teşkilatının en başarılı teşkilatlardan olduğunu, her seçimde desteğin arttığını, 2019 yılında da aynı başarının devam etmesini beklediklerini söyledi.

2019 yılında cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçileceğini hatırlatan Bozdağ, böylece yeni bir döneme girileceğini vurguladı.

Bozdağ, cumhuriyet öncesinde ülke olarak Kurtuluş Savaşı döneminden geçildiğini ve yeni bir sürece girildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Aradan geçen 100 yıl sonrasında 2019 yılında yeni bir süreç, yeni bir yüz yıl ve tarihi bir dönemin kapıları aralanacak. Bize bu kapıyı açtırmak istemeyenler, bu kapıdan geçen yolun hedeflerine ulaşmasını istemeyenler, bu seçimde yine bir araya gelecekler. Türkiye'de kalıcı bir istikrarın devamından, güçlü bir devletten ve bunların ülkeye kazandırdıklarından rahatsız olan çevreler, karşımızda duracaktır. Bundan emin olun çünkü istikrarsızlıktan beslenen, zayıf iktidarlardan güçlenen, kötü yönetimlerden servetine servet katan çevreler, iyi olan bu yönetimden, güçlü iktidardan fevkalade rahatsızlar.

Onun için de baktığınızda herkes aynı yerde duruyor. Biz yeni dönemi başlattık inşallah. Bu dönemi kimse kapatamayacaktır. 2019 yılında Malatyalılar, Türkiye'nin ve ümmetin liderine, cumhurbaşkanımıza yeniden ve daha güçlü şekilde sahip çıkacaktır."

"Partiler lider arayışında"

Yeni seçime gidilirken partilerin lider arayışında olduğuna işaret eden Bozdağ, "Şimdi Cumhuriyet Halk Partisinin genel başkanı, adaylığını açıklayamadı halen. Başka partilerin genel başkanları da 'Ben adayım.' diye ortaya deklarasyon yapamadı." dedi.

"Biz siyaseti neden yapıyoruz?" diye soran Bozdağ, şunları kaydetti:

"İktidar olmak için, iktidar olduktan sonra plan, programlarımızı devlet ve milletimiz için gerçekleştirmek için yapıyoruz. İktidara talip olmanın bundan sonra tek yolu vardır, cumhurbaşkanı adayı olmak. Cumhurbaşkanı adayı olmayan veya içinden cumhurbaşkanı adayı çıkarmayan parti, 'Ben iktidar olmak istemiyorum, Türkiye'yi yönetmeye talip değilim.' demek istiyordur. Sen iktidar olmak istemiyorsun, Türkiye'yi yönetmeye talip değilsen bu millet sana neden oy versin? Ben şimdi Sayın Kılıçdaroğlu ve CHP'ye sormak istiyorum: CHP, Türkiye'de iktidar olmak istiyor mu, istemiyor mu, Türkiye'yi yönetmek istiyor mu, istemiyor mu? 'İstiyoruz.' diyorlar.

Madem öyle neden genel başkanınızı cumhurbaşkanı adayı yaparak Türkiye'nin iktidarına talip olmuyorsunuz? Bunu açık açık söyleyemiyorlar çünkü kendi genel başkanlarını, Türkiye'nin cumhurbaşkanlığına layık görmedikleri için bunu yapıyorlar. Eğer siz kendi genel başkanınızı Türkiye'nin cumhurbaşkanlığına layık görmüyorsanız partinizin başına neden onu geçiriyorsunuz?"

Bunu yapan partilerin kendi genel başkanlarını o makama layık görmediğini dile getiren Bozdağ, CHP'nin iktidar alternatifi olduğunu söyledi.

"Ama iktidar alternatifi ne yazık ki iktidara talip olmuyor." ifadelerini kullanan Bozdağ, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şimdi ikide bir konuşuyor ve diyor ki: 'Gel, televizyona çıkalım, seninle hesap görelim.' diyor. Siyasetin hesap görme yeri sandıktır, siyasetin rekabet yeri meydandır, adam sandıktan kaçıyor, meydandan kaçıyor, televizyon kutusunun içine girmiyor. O kutular Tayyip Bey'i alamaz, o kutulara Tayyip Bey sığmaz. Ben de ona diyorum ki: Madem hodri meydan diyorsun, biz de Malatya'dan hodri meydan diyoruz. Madem yiğitsin, işte er meydanı, madem 'Ben bu ülkeyi Türkiye'nin cumhurbaşkanından daha iyi yönetirim, Türkiye'ye daha iyi cumhurbaşkanlığı yaparım.' diyorsun, o zaman işte er meydanı. Çık, 'Ben cumhurbaşkanı adayıyım.' de. Rekabete ve sandığa gir, sandıktan boyunu çıkarabiliyor musun, çıkaramıyor musun, hep beraber görelim ama yok, çıkmıyor çünkü pabuç pahalı.

Bakıyorlar ki Tayyip Bey'in boyu uzun, boy ölçüşemezler. Karizma, devlet tecrübesiyle de tartışamaz. Bilgi birikimi desen, dünyada cumhurbaşkanımızın birikimine sahip ikinci bir lider yok. Adam bakıp diyor ki 'Ben bununla hangi yarışa girersem gireyim yenemem."

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sadece Kemal Kılıçdaroğlu ile çevresindekilerin indirmek istemediklerini, beraberinde başkalarının da olduğunu söyledi.

Erdoğan'ı Türkiye'nin liderliğinden indirmek isteyen koca bir dünya olduğunu dile getiren Bozdağ, ülkelerin hep beraber bu amaç uğruna çalıştıklarını belirtti.

'Patlasanız da çatlasanız da bu millet, liderini bu millete düşmanlık edenlere yedirmeyecektir'

Bozdağ, dünyadaki tüm plan, program ve tuzakların Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan tarafından bozulduğunu söyledi.

O yüzden herkesin el ele vererek Erdoğan iktidarına son vermeye çalıştığını belirten Bozdağ, kanlı katillerin, taşeronları olan terör örgütü FETÖ'yü de kullanarak ülkede darbe yapmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Bu örgütün başka milletlere taşeronluk yapıp kendi ülkesine ihanet içindeki hainler olduğuna dikkati çeken Bozdağ, "Ne oldu? Nafile, netice alamadılar. Onun için dışarıdakilere ve içeridekilere, terör örgütlerinin hepsine diyorum: Patlasanız da çatlasanız da bu millet, liderini istihbarat örgütlerine, terör örgütlerine ve bu millete düşmanlık edenlere 2019'da yedirmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Bozdağ, 2019 seçimleri öncesinde MHP ile ittifak kurduklarını anımsatarak, "Dedik ki 'Biz aleni yapalım ittifakımızı, milleti aldatmayalım.' Perdenin arkasında başka konuşup perdenin önüne çıkıp dürüst adam numarası yapmak doğru bir iş değil. Perdenin arkasında ne konuşuyorsan çık, perdenin önünde de onu söyle." dedi.

"Saadet Partisinin tabanı bizim kardeşlerimizden"

Seçim ittifakına ilişkin değerlendirmelerine devam eden Bozdağ, "Saadet partisiyle ilgili de bir şeyin altını çizmekte fayda görüyorum. Saadet Partisinin tabanı bizim kardeşlerimizden oluşuyor. Tepesindekiler de bizim kardeşlerimiz." şeklinde konuştu.

Bozdağ, "Sayın Cumhurbaşkanımız görüştü, Cumhurbaşkanımız adına bir arkadaşımız görüştü." diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz arzu ediyoruz ki yerli ve milli olan ittifakta bu kardeşlerimiz de yer alsın çünkü onların yeri burası, doğru yer burası ama maalesef Saadet Partisinin tepesi şu anda bu ittifakta yer alacak bir eylem ve söylemin içinde değil. Farklı bir noktada duruyorlar ama bakın hem Kanal D televizyonu hem FOX televizyonu sanki Türkiye'nin ana muhalefet lideri gibi her gün akşam en fazla haber verdikleri lider Saadet Partisinin genel başkanı. O çevrelerin basın yayın organları da bol bol yer veriyorlar, sosyal medyada da bol bol gaz veriyorlar.

Niçin yapıyorlar, biliyor musunuz? Bakın Saadet Partisinin zihniyetini sevdikleri için değil, Sayın Karamollaoğlu ve ekibini sevdikleri için hiç değil. Neden peki? AK Parti'ye ve Recep Tayyip Erdoğan'a zarar verme ihtimalini sevdikleri için bunlara yer veriyorlar. Emin olun, başka hiçbir şekilde sevgileri de yok, saygıları da. Ben eminim ki Saadet Partisine gönül veren kardeşlerimiz, 28 Şubat sürecinde rahmetli Erbakan Hocamıza Türkiye'yi, dünyayı dar eden, 28 Şubat sürecine destek veren, bu kadar kardeşimizi ağlatan bu siyaset anlayışının sahipleriyle yan yana durmak istese dahi genel merkezleri, bu taban onların arkasında durmayacaktır."

Söz konusu partiye gereken çağrıyı yaptıklarına işaret eden Bozdağ, "Gelmezlerse kendileri bilirler, biz ne diyeceğiz? 'Güle güle' diyeceğiz işimize bakacağız ama kardeşlerimiz eminim ki onlar sandıkta gereken desteği vermesi gereken yere vereceklerdir. Bunlardan benim hiç ama hiç tereddütüm bulunmamaktadır." görüşünü paylaştı.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ daha sonra Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'a ziyarette bulundu.

Muhabir: Kerem Kocalar, Volkan Kaşik, Emrah Gökmen, Ayhan İşcen